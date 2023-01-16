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Van’da kaçak cep telefonu ve sigara ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak cep telefonu ve sigara ele geçirildi.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 09:29
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Van’da kaçak cep telefonu ve sigara ele geçirildi

Van’da kaçak cep telefonu ve sigara ele geçirildi
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İHA'da yer alan haberde, Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “9-15 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı 10 adet cep telefonu, 50 kilo 800 gram tütün ve 840 paket sigara ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 3 olayla ilgili 6 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır.” denildi.

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