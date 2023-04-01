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Van’da kar hayatı olumsuz etkiledi

Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 12:51
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Van’da kar sürücülere zor anlar yaşattı

Van’da kar hayatı olumsuz etkiledi
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İHA'nın haberine göre, Van’da dün öğle saatlerinden itibaren aralıklarla yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. 83 yerleşim yerinin yolunun kapanmasına neden olan kar, sürücülere de zor anlar yaşattı. Kimi sürücü kara gömülen aracını çıkarmaya çalışırken, kimisi de buzlanan yollarda ilerlemekte zorluk çekti. Araçları iteleyerek ilerlemelerini sağlamaya çalışan sürücülere yardım eden vatandaşlar, buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadılar.

Yaz lastiklerini tam takacakları sırada kışın tekrar geldiğini belirten sürücüler, ilk defa nisan ayında bu kadar kar yağdığını gördüklerini söylediler.

 

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