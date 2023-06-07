Van'da kaybolan 2 kişi termal kameralarla bulundu

Uçkun bitkisi toplamaya gittikleri Erek Dağı'nda kaybolan 2 kişi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından 'termal kamera' özelliğine sahip dronela yerleri tespit edilip kurtarıldı.

Van'da kaybolan 2 kişi termal kameralarla bulundu

(DHA) Van'ın İpekyolu ilçesindeki 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'na uçkun bitkisi toplamaya giden 35 yaşındaki Serkan Sürmeli ile 34 yaşındaki Suat Sevimli kayboldu.

Sürmeli ve Sevimli, cep telefonuyla yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler, termal kamera özelliğine sahip droneları devreye soktu.

Kısa sürede yerleri tespit edilen Sürmeli ve Sevimli, 6 saatte kurtarılıp, tedbir amaçlı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Serkan Sürmeli ile Suat Sevimli, kendilerini kurtaran ekiplere de teşekkür etti.

van-1.jpg

"YARALILAR TABURCU OLDU"

UMKE Bölge Sorumlusu Sinan Özgür, ihbarı aldıkları ilk andan itibaren ekiplerin bölgeye intikal ettiğini söyleyerek, "Dün saat 17.43 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezimize bir ihbar düştü. Erek Dağı'nda uçkun bitkisini toplamaya giden 2 vatandaşın mahsur kaldıkları bildirildi.

AFAD ekiplerinin koordinesinde UMKE ekiplerimizin envanterinde olan dronela çıkış yapıldı.

Ekiplerin arama kurtarma çalışması saat 23.40'a kadar sürdü. Mahsur kalan vatandaşların konumu dronenun termal ve normal kamerasıyla tespit edildi. Mahsur kalarak yaralanan vatandaşlarımız güvenli şekilde kurtarılarak, ambulansa teslim edildi. Sağlık durumları iyi olan yaralılar, tedavi gördükleri hastaneden taburcu oldu" dedi.

Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Son Haberler
Tarihe geçmiş isimler tuvallere yansıdı Kültür Sanat
Tarihe geçmiş isimler tuvallere yansıdı
Şeytanın bile aklına gelmez! Kiralık ilanlarında büyük sahtekarlık Güncel
Şeytanın bile aklına gelmez! Kiralık ilanlarında büyük sahtekarlık
Aksaray'da pompalı tüfekli dehşet Yaşam
Aksaray'da pompalı tüfekli dehşet
Merkez Bankası rezervleri eridi. İki ayda 96 ton altını satışı yapıldı Ekonomi
Merkez Bankası rezervleri eridi. İki ayda 96 ton altını satışı yapıldı
Cem Yılmaz'dan Merve Dizdar yorumu Magazin
Cem Yılmaz'dan Merve Dizdar yorumu
Burundi’de ana muhalefet partisinin faaliyetleri durduruldu Güncel
Burundi’de ana muhalefet partisinin faaliyetleri durduruldu
Hatay lezzetleri İstanbul’da Kültür Sanat
Hatay lezzetleri İstanbul’da