Van'da kaybolan 2 kişi termal kameralarla bulundu

(DHA) Van'ın İpekyolu ilçesindeki 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'na uçkun bitkisi toplamaya giden 35 yaşındaki Serkan Sürmeli ile 34 yaşındaki Suat Sevimli kayboldu.

Sürmeli ve Sevimli, cep telefonuyla yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler, termal kamera özelliğine sahip droneları devreye soktu.

Kısa sürede yerleri tespit edilen Sürmeli ve Sevimli, 6 saatte kurtarılıp, tedbir amaçlı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Serkan Sürmeli ile Suat Sevimli, kendilerini kurtaran ekiplere de teşekkür etti.

"YARALILAR TABURCU OLDU"

UMKE Bölge Sorumlusu Sinan Özgür, ihbarı aldıkları ilk andan itibaren ekiplerin bölgeye intikal ettiğini söyleyerek, "Dün saat 17.43 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezimize bir ihbar düştü. Erek Dağı'nda uçkun bitkisini toplamaya giden 2 vatandaşın mahsur kaldıkları bildirildi.

AFAD ekiplerinin koordinesinde UMKE ekiplerimizin envanterinde olan dronela çıkış yapıldı.

Ekiplerin arama kurtarma çalışması saat 23.40'a kadar sürdü. Mahsur kalan vatandaşların konumu dronenun termal ve normal kamerasıyla tespit edildi. Mahsur kalarak yaralanan vatandaşlarımız güvenli şekilde kurtarılarak, ambulansa teslim edildi. Sağlık durumları iyi olan yaralılar, tedavi gördükleri hastaneden taburcu oldu" dedi.