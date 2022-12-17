17 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Musluk fareleri yakalandı 

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir okula zarar veren ve 40 musluğunu çalan 4 şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 11:40
Takip Et

Van'da musluk fareleri yakalandı 

Musluk fareleri yakalandı 
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İpekyolu ilçesinde bulunan okulda gece saatlerinde bina içine girmek suretiyle elektronik cihazlara zarar verme ve 40 adet musluğun çalınması konusu ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimiz çalışma başlattı. 

Yapılan kamera izleme ve sokak araştırması neticesinde tespit edilen şüphelilerin, yakın zamanda başka resmi kurumlarda meydana gelen 4 ayrı hırsızlık olayının da şüphelileri olduğu anlaşıldı. 

Kurumları maddi olarak zarara uğratan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda “Hırsızlık” suçunu işlediği tespit edilen 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi” denildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
1
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿Erdoğan'dan Nebati'yi üzecek hamle. Öğrenince gözlerindeki ışıltı sönecek
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
2
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanı. Anket sonuçları açıklandı
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
3
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
﻿AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin Erdoğan’a adaylık yolunu kapattı
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
4
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿Ünlü baklava zinciri iflas etti. Hadise’nin eski kayınpederine aitti
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
5
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿Motorinde bugün neler oldu neler
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
6
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿YSK Başkanı'ndan 'siyasi yasak' açıklaması: Seçimi kazansa bile...
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
7
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿Biden'dan Afrikalı liderlere şaka: Fakir akrabalar gibi çöküp yemeğinizi yiyeceğim
﻿2023 Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
﻿2023 Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
﻿2023 Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
﻿Ayder Yaylası’nın doğal sit koruma statüsü değişti
﻿Ayder Yaylası’nın doğal sit koruma statüsü değişti
﻿Ayder Yaylası’nın doğal sit koruma statüsü değişti
﻿Semt pazarında etiket denetimi
﻿Semt pazarında etiket denetimi
﻿Semt pazarında etiket denetimi
﻿Musluk fareleri yakalandı 
﻿Musluk fareleri yakalandı 
﻿Musluk fareleri yakalandı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.