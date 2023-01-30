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Van'da operasyon: Gözaltılar var

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 10:19
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Van'da operasyon: Gözaltılar var

Van'da operasyon: Gözaltılar var
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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 23-29 Ocak'ta gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(AA)

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