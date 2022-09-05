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Otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı

Van'da seyir halinde olan kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 13:49
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Van'da trafik kazası: Otomobille kamyonet çarpıştı, 9 yaralı 

Otomobille kamyonet çarpıştı: 9 yaralı
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Van’ın Gevaş ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, bugün saat 11.00 sıralarında Van-Tatvan karayolu üzerinde meydana geldi. 

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 47 PJ plakalı Peugeot Partner kamyonet ile 09 TC 023 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. 

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 9 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

 

(Kaynak: İHA)

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