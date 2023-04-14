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Van’da uyuşturucu satıcılarına operasyon

Van’da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şahıs yakalandı. 

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 10:37
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Van’da uyuşturucu operasyonu

Van’da uyuşturucu satıcılarına operasyon
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İHA'nın haberine göre, Van’da ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 12 şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 10 adet sentetik ecza, 59,69 gram metamfetamin, 5,87 gram eroin ve 7,89 gram esrar ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 12 şahsa yasal işlem yapılmıştır” denildi.

 

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