Van'da, uyuşturucudan 10 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı

Van'da, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası olan firari hükümlü C.K., , jandarma ekiplerince Edremit ilçesinde saklandığı adrese giderken yakalandı.

KAYNAK: DHA
Van'da, uyuşturucudan 10 yıl hapisle aranan firari hükümlü yakalandı

Van İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K.'nin saklandığı adresi belirledi. Ekipler, C.K.'nin saklandığı Edremit ilçesinin Kurubaş Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi.

vanda-uyusturucudan-10-yil-hapisle-aranan-firari-hukumlu-yakalandi-2459-dhaphoto1.jpg

C.K., kaldığı adrese doğru yürürken jandarma ekipleri tarafından yakanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan C.K, tutuklanarak Van Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Öne Çıkanlar
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
Son Haberler
Uyuşturucuları salça kovası ve patates çuvallarına gizlemişler Gündem
Uyuşturucuları salça kovası ve patates çuvallarına gizlemişler
Yüksekova'da çıkan yangında 20 bin bağ ot yandı Gündem
Yüksekova'da çıkan yangında 20 bin bağ ot yandı
Şişli’de mağazadan 7 bin 700 lira değerinde eşofman çalan şüpheli yakalandı Gündem
Şişli’de mağazadan 7 bin 700 lira değerinde eşofman çalan şüpheli yakalandı
Kazada ölen uzman çavuş, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı Gündem
Kazada ölen uzman çavuş, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Memur ve emekli zam gelecek mi? Bakan Işıkhan duyurdu Ekonomi
Memur ve emekli zam gelecek mi? Bakan Işıkhan duyurdu
Ağzında bakla ıslanmamak deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ağzında bakla ıslanmamak deyiminin anlamı nedir?
Koli bantlarıyla bağlanmış poşette ölü köpek bulundu Gündem
Koli bantlarıyla bağlanmış poşette ölü köpek bulundu