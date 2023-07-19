Vanilya bitkisi kronik öksürüğe böyle iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan kronik öksürüğe iyi gelen vanilya bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Vanilya bitkisi kronik öksürüğe böyle iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan kronik öksürüğe iyi gelen vanilya bitkisinin faydaları dikkat çekti.

ÖKSÜRÜĞE BÖYLE İYİ GELİYOR

Vanilya bitkisi; Bronşları temizleyerek öksürüğü söktürür.

KRONİK ÖKSÜRÜK NEDİR?

Kronik öksürük sekiz hafta veya daha uzun süren öksürük olarak tanımlanır. Altta yatan birçok neden kronik öksürüğe sebep olabilir. Ancak çoğu durumda altta yatan neden tedavi edilirse kronikleşen öksürük kaybolacaktır. Kronik öksürük, kişiyi hem fiziksel hem de ruhsal açıdan etkileyebilir.

VANİLYA NASIL KULLANILIR?

Vanilya anavatanı Meksika olan ve orkidegiller familyasına ait bir bitkidir. Yeşil renkli olan vanilya bitkisinin olgunlaşmadan önceki aroması çok keskin değildir. Yeşil renkte iken toplanıp haşlandıktan sonra kurutulur ve bildiğimiz siyah uzun çubuklar halini alır. Kullanıma hazır hale gelmesi yaklaşık 9 ay sürer.

Vanilya kozmetikten mutfağa kadar birçok alanda kullanılan bir baharattır. Yemek ve tatlılara hoş koku vermesinin yanı sıra, asit oranı yüksek olan sebze ve meyvelerin mide dostu bir hale getirilmesinde de vanilyanın asit giderici özelliğinden yararlanılır. Ayrıca sağlıklı bir tatlandırıcı özelliğinde olan vanilya, tadı ekşi olan yiyecekleri doğal yoldan tatlandırmak amacıyla da tercih edilir.

Öncelikle sütlü tatlılar yaparken vanilya çubuklarını kaynamakta olan sütün içine bütün olarak atabilirsiniz.

Daha yoğun vanilya aroması almak istiyorsanız vanilya çubuklarından elde edeceğiniz vanilya tohumlarını kullanabilirsiniz. Vanilya çubuğunu bir kesme tahtasının üstünde bir bıçağın ucuyla baştan sona kesin. Ardından bıçağın kenar kısmı ile vanilya çubuğu içindeki taneleri kazıyarak çıkartın. Elde ettiğiniz vanilya tohumlarını sütlü tatlı yapıyorsanız direkt içine katarak veya kek hamuruna karıştırarak kullanabilirsiniz.

Yoğun bir tat ve kokuya sahip bir bal veya reçel elde etmek istiyorsanız içerisine bir adet vanilya çubuğu koyarak birkaç hafta bekletebilirsiniz.

Çubuk vanilyayı toz vanilya haline getirerek kullanmak isterseniz yapışmaz tabanlı bir tavada çok küçük doğradığınız çubukları yaklaşık iki dakika boyunca kavurun. Kavurduğunuz vanilya çubuklarını bir havana alıp iyice döverek toz haline getirebilirsiniz.

Çubuk vanilyalardan vanilya özütü hazırlayarak, evde uzun yıllar kullanacağınız vanilya aroması elde edebilirsiniz. Ortadan ikiye kestiğiniz 3 adet çubuk vanilyayı bir kavanoza koyup üzerine 1 su bardağı gıda kullanımına uygun etil alkol ile doldurun. Güneş almayan bir yerde arada çalkalayarak 2 ay boyunca bekletin. Koyulaşan vanilya özütünüzü dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Yüksek ısı gördüğünde içerisindeki alkol uçacağı için, kullandığınız tariflerde alkol tadı veya kokusu olmayacaktır.

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