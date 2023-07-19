Kötü kokulara ve aşırı terlemeye iyi gelen bitkiler ortaya çıktı

Yazın gelmesiyle birlikte insanların korkulu rüyası olan aşırı terleme ve kötü kokulara iyi gelen bitkiler ortaya çıktı. Detaylar haberimizde…

Kötü kokulara ve aşırı terlemeye iyi gelen bitkiler ortaya çıktı

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Yazın gelmesiyle birlikte aşırı terleme insanların korkulu rüyası olmayı sürdürüyor.

Yazın gelmesiyle birlikte insanların korkulu rüyası olan aşırı terlemeye iyi gelen bitkiler ortaya çıktı.

İŞTE O BİTKİLER…

Aşırı terlemeye iyi gelen bitkiler arasında ısırgan otu, ada çayı, papatya, karabaş otunun olduğu bildirildi.

Bu bitkiler hem terlemeyi önler hem de terleme sonucu oluşan kötü kokuyu da kestiğinin altı çizildi.

Aşırı terleme problemi karşısında tercih edilen doğal çözüm yollarından biri de elma sirkesi olduğu vurgulandı.

AŞIRI TERLEME (HİPERHİDROZİ) NEDİR?

Terleme vücudun ısı kontrolünü yapmak için meydana gelen fizyolojik bir olaydır. Aşırı terleme (hiperhidroz) ise çevre koşulları ve vücudun ısı kontrolünden bağımsız olarak fazla miktarda terleme durumudur. Hiperhidrozu olan hastaların terlemesi için hareket etmelerine gerek yoktur. Hatta oturdukları yerde ellerinden ter damlayabilir. Hastalık, primer, bir ilaç yada tıbbi bir duruma bağlı olarak gelişebilir. Bölgesel aşırı terleme özellikle koltuk altı, avuç içi, ayak tabanı ve daha nadir olarak baş-boyun bölgesinde olan terlemedir.

AŞIRI TERLEME BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Haftada en az bir terleme atağının olması

-Terlemenin simetrik olması

-Hayat kalitesini bozması

-25 yaşından önce ortaya çıkmış olması

-Aile öyküsü olması

-Uykuda terleme olmaması

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