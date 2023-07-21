Vapurdan atladı Sahil Güvenlik kurtardı

İstanbul'da seyir halindeki Şehir Hatları vapurundan atlayan adamı Sahil Güvenlik ekipleri kurtararak, denizden çıkardı. O anlar kameyara yansıdı.

KAYNAK: DHA
Vapurdan atladı Sahil Güvenlik kurtardı

Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapurdan atlayan yolcu, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan "Şh. Moda" adlı Şehir Hatları vapurundan denize bir yolcu atladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen iki sahil güvenlik botu, termal kamerayla denize atlayan yolcunun yerini tespit etti. A.U.B. (36) ekiplerce kurtarıldı. Harem Tahlisiye İskelesi'ne çıkarılan A.U.B. daha sonra Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne sevk edildi. A.U.B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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