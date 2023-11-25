Vapurdan düşen yolcunun imdadına Kıyı Emniyeti yetişti

Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan vapurdaki yolcu denize düştü Can simidi atılan vatandaşı Kıyı Emniyeti ekipleri kurtardı.

KAYNAK: DHA
Vapurdan düşen yolcunun imdadına Kıyı Emniyeti yetişti

Beşiktaş seferini yapan yolcu vapurundan denize düşen bir kişi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı. O anları çevredekiler cep telefonu ile görüntüledi.

Kadıköy açıklarındaki olay dün meydana geldi. Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan yolcu vapurunda bulunan bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Vapurda bulunanlar tarafından can simidi atılarak kurtarılmaya çalışılan yolcu, ihbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, denize düşen yolcunun olay yerine gelen Kıyı emniyeti ekipleri tarafından kurtarılma anları yer alıyor.

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