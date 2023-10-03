Varis çoraplarının içinden servet çıktı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı

Gümrük Muhafaza ekipleri şüphelendi. Yolcuyu aradı. Varis çoraplarını içinden servet çıktı. Varis çoraplarının içine gizlenmiş tanesi 500 bin lira olan 15 saat ele geçirildi. Saatlerin piyasa değerinin 7 Milyon 552 Bin lira olduğu tespit edildi

ŞÜPHELİ YOLCU ARANDI 7,5 MİLYON LİRALIK SAAT ELE GEÇİRİLDİ

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gerçekleştirdikleri operasyonda lüks bir markaya ait orijinal olduğu tespit edilen 7 milyon 552 bin Türk Lirası değerinde 15 adet kol saatini varis çoraplarında gizleyen şahsı tespit ederek yakaladı.

Ticaret Bakanlığına bağlı Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü operasyonda Dubai Havalimanı’ndan gelen yabancı uyruklu bir şahıs yakın takibe alındı. Yapılan pasaport kontrolleri neticesinde şüpheli şahsın Türkiye’ye çok sık giriş-çıkış yaptığını tespit eden ekipler şahsa ait valizleri kontrol nedeniyle x-ray taramasından geçirdi.

VARİS ÇORABINDAN 7 MİLYON 552 BİN TL'LİK 15 ADET KOL SAATİ ÇIKTI

Arama işlemlerinde şüpheli şahsın valizlerinde herhangi bir suç unsuru tespit edilmedi. Fakat ekipler tarafından gerçekleştirilen üst aramasında şahsın giydiği varis çoraplarına gizlenmiş halde orijinal olduğu tespit edilen ve lüks bir markaya ait 15 adet kol saati tespit edildi. Ekipler, piyasa değeri 7 milyon 552 bin Türk Lirası değerinde olan lüks saatlere el koydu. Olayla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde halen devam ediyor.