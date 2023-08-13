Vatandaş kredi kartına yüklendi. Ülke borca battı

Türkiye’de her geçen gün derinleşen ekonomik kriz karşısında vatandaş kredi kartı kullanmak zorunda kalıyor. Ücretlere yapılan zamlar daha cebe girmeden erirken, çözüm olarak kredi kartı kullanımı ilk sırayı alıyor. Market alışverişi başta olmak üzere tüm ödemelerde kredi kartı kullanımı günlük yaşamın bir parçası haline geldi.

Birgün’ün haberine göre, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin istatistikleri, bir veya birden fazla kredi kartı olan kişi sayısının haziran itibarıyla 35,1 milyon olduğu ortaya çıktı. Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) aynı döneme ilişkin verilerine göre de Türkiye’deki toplam kredi kartı sayısı 108,3 milyon oldu. Verilere göre kişi başına 3 kredi kartı düşüyor.



Geçtiğimiz haziran ayında 162 bin kişi hayatında ilk defa kredi kartı kullanırken vatandaşın borç miktarı da katlandı. Kişi başına düşen ortalama bireysel kredi kartı borcu 22 bin 534 liraya çıktı. Bu borç geçen yılın aynı döneminde 8 bin 781 liraydı. Kredi kartı olan kişi sayısı bir yılda yüzde 9 artarken kişi başına düşen kart borcu yüzde 156,7 arttı. Ayrıca son 12 ayda kart borcu en hızlı büyüyen illerin Hakkâri, Şırnak, Bilecik, Sinop ve Diyarbakır olması da dikkat çekti.



7,7 MİLYON KARTIN LİMİTİ 100 BİN TL’NİN ÜZERİNDE



Henüz asgari ücrete ve diğer ücretlere ara zammın yapılmadığı haziranda kredi kartı limitleri de yükseldi. Kart limitleri 50 bin lira ve üzerinde yığıldı. Kredi kartı kullananların yüzde 22’sinin limiti 50 bin-100 bin lira bandında olurken yüzde 22,1’inin limiti de 100 bin liranın üzerine çıktı. Mayıs’ta limiti 10 bin-50 bin lira bandındaki kartların oranı yüzde 33,4’iken Haziran’da 32,1’e geriledi. Bir diğer ifadeyle 35,1 milyon kredi kartından 7,7 milyonun limiti 100 bin liranın üzerine çıktı.



‘GÜNÜ KURTARMAK’ İÇİN KREDİ KARTI KULLANILIYOR



Son yıllarda kredi kartları temel ihtiyaçların karşılanması ve ‘günü kurtarması’ amacıyla kullanılmaya başlandı. BKM’nin kart harcamalarının sektörlere göre gelişimine ilişkin en güncel verisi mart ayına ait. Market harcamaları martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106 artarak 77 milyar 118 milyon TL’ye çıktı.



Sağlık harcamalarındaki artış da dikkat çeken boyutlara ulaştı. Kredi kartlarıyla yapılan sağlık, sağlık ürünleri ve kozmetik harcamalarında tutar, martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 112 oranında artarak 7,1 milyar liradan 15,1 milyar liraya ulaştı.