Kredi kartı kullanıcılarına kötü haber: Faiz oranları değişiyor

Merkez Bankası politika faizini yüzde 15'e çıkarınca kredi kartı faiz oranları da değişti.

Kredi kartı kullanıcılarına kötü haber: Faiz oranları değişiyor

Editör: Osmancan EROK

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı, 1 Ağustos tarihi itibarıyla değişiyor.

TL işlemleri faiz oranları yüzde 1,36’dan yüzde 1,91’e yükselecek.

Kredi kartına uygulanacak azami gecikme faiz oranı da 1 Ağustos tarihi itibarıyla TL işlemler için yüzde 1,66’dan yüzde 2,21’e yükselecek.

Eğer kredi kartı borcunun yalnızca asgari tutarı ödeniyorsa, geriye kalan borç üzerine akdi faiz oranı uygulanacak.

TCMB'nin ayrıca parasal sıkılaşma adımları kapsamında önümüzdeki aylarda da faizi artırması bekleniyor. Twitter’da ekonomiyle ilgili paylaşımlarıyla bilinen ‘beşyüzyedi’ ise faiz oranındaki farklı artışlara göre kredi kartı ve KMH faizlerinin ne kadar yükseleceğine dair bir tablo paylaşmıştı.

Twitter'daki "besyuzyedi" adlı kullanıcının paylaştığı tabloya göre beklenen faiz artışından sonra kredi kartı faizleri şu şekilde olabilir:

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