Vatandaş: Ne Erdoğan kazandı ne Kılıçdaroğlu. Suriyeliler Afganistanlılar kazandı

Bir sokak röportajında mikrofon uzatılan vatandaş geride kalan seçimlere ilişkin, "Ne Erdoğan kazandı ne Kılıçdaroğlu Suriyeliler Afganistanlılar kazandı, 81 milyon kaybetti" dedi.

Vatandaş: Ne Erdoğan kazandı ne Kılıçdaroğlu. Suriyeliler Afganistanlılar kazandı

Cumhurbaşkanlığı seçimleri geride kalırken, seçim sonuçlarına ilişkin tepkiler hâlâ dinmiş değil. Sokak röportajında mikrofon uzatılan vatandaş, geride bıraktığımız seçimler için çarpıcı ifadeler kullandı.

"Ne Erdoğan kazandı ne Kılıçdaroğlu Suriyeliler Afganistanlılar kazandı" diyen vatandaş, şöyle konuştu:

"71 yaşımdayım. Ne Erdoğan kazandı işin özeti, ne Altılı Masa, bu Altılı Masa'nın reis-i cumhur dadayı Kılıçdaroğlu kaybetti. 81 milyon vatandaşımız kaybetti. burada kim kazandı biliyor musun? Suriyeliler, Afganistanlılar kazandı. Afganistan'da seçim mi var? Katar'da seçim mi var? Suriye'de seçim mi var? Vatandaş orada oy kullanamıyor. Gel sen Türkiye Cumhuriyeti olan yerde oy kullan. Bunun babalını günahını Devlet Bahçeli'ye yüklüyorum. Eğer bu vatandaşın gözünün yaşı varsa, Allah da bizi kul olarak yarattıysa, Tayyip Erdoğan'ı bu hale getiren Devlet Bahçeli'dir. Hani Devlet Bahçeli ne diyordu ona? 'Ey Tayyip' diyordu. HDP'li vekilden başkan olur, CHP'li vekilden, Ak Partili vekilden, bilmem neden reis olur. Ama Tayyip Erdoğan'dan olmaz. Denizde ateş yanmaz. Tekeden süt çıkmaz..."

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