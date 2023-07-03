'Suriyeliler ev bastı' iddiası Kocaeli'yi ayağa kaldırdı

Dilovası'nda Suriyeli olduğu ileri sürülen eli sopa ve silahlı grubun, bir vatandaşın evini bastığı iddiası halkı ayağa kaldırdı.

Yaşanan olay ilçede protestolara neden olurken sosyal medyadan paylaşım yapan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Türkkan, "Vatandaşlar yarın akşam Kaymakamlık önünde toplanıp, Suriyeliler’in Dilovası’nı terk etmesini isteyecekler" dedi.

Yaşanan olayın ardından bir araya gelen kalabalık bir grup "Ovada mülteci istemiyoruz” sloganı atarak sokaklarda tepkilerini gösterdi.

İYİ PARTİLİ TÜRKAN'DAN PAYLAŞIM

Sosyal medyada bir video paylaşan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, "Kentim Kocaeli Dilovası’nda Suriyelilerin bir evi basması üzerine başlayan hadiseler bu gece halkın sokağa çıkması ile devam etti. Vatandaşlar şimdi dağılıyor.

Yarın akşam Kaymakamlık önünde toplanıp, Suriyeliler’in Dilovası’nı terketmesini isteyecekler" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin yerel basınında yer alan haberlere göre, Dilovası’nda gerçekleştiği belirtilen görüntülerde Suriyeli bir grubun ellerinde silah ve sopalarla mahalleden birinin evini bastığı ileri sürüldü.

Yaşanan o anları evin karşısındaki apartmandan çeken vatandaş ise Suriyelilerin bir Türk’ün evini bastığını söyledi.