Vatandaş -şimdilik- erken seçim istemiyor

Henüz genel seçimin birinci yılını, yerel seçim ikinci ayını doldurmuşken, üstelik de yerel seçim sonuçları dayanak alınarak- yeni bir erken seçim istenmesi, çok da akılcı olmasa gerek.

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İki gün önce, ASAL Araştırma ‘Türkiye Siyasi Gündem Mayıs 2024 Araştırması’nı yayınlamış.

Bu araştırma; Türkiye’nin hemen her bölgesini kapsayan yirmi altı ilde ve 18 yaş üzerinde 2000 denek üzerinde yapılmış.

Ankette yurttaşlara; “Sizce erken seçim olmalı mı?” sorusu yöneltilmiş ve deneklerin yüzde 68,3’ü, “Hayır, erken seçim istemiyoruz” demiş.

“Erken seçim istiyoruz” diyenlerin oranı ise yüzde 20,9.

Erken seçim isteyenlerin bu oranı normal gibi.

Niye normal gibi?

Çünkü ‘Bir an önce ne olacaksa olsun’ babında bir düşünceye kapılmış olabilirler. Çünkü “İktidar, vatandaşı ciddi şekilde bunalttı, hatta canından bezdirdi.”

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“Fikrim yok. Cevap yok” diyenlerin oranı ise yüzde 10,8 olarak çıkmış.

Bu oranın içindekilerle ilgili; iktidardan umudunu tamamen kesmiş, hiçbir şeyin umurunda olmadığını anlatıyor, gibi geliyor bana.

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Pekâlâ geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel erken seçimle ilgili ne demişti?

“31 Mart’ı bahane edip, ‘haydi hemen sandık’ demem. Ama böyle giderse erken seçimi millet ister, önünde kimse duramaz. Bu kadar net” demişti.

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Bence Sayın Özel’in tespiti doğru.

Vatandaş daha seçimden yeni çıktı.

İktidar ise bir şeylerin üstesinden gelme gayreti içinde…

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Pekâlâ, gelebilir mi?

Hiç sanmıyorum.

Çünkü üretim yok.

Tarım ve sanayi çok sıkıntılı.

Hayvancılık battıkça batıyor!

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Elbette bu konuda yanılmayı çok isterim…

Ama görünen köy de kılavuz istemiyor.

AKP’nin ülkeyi yönetme becerisini tamamen kaybettiği, gün gibi ortada.

Hangi konularda derseniz, “Hemen her konuda” diyebilirim.

Ancak en çok Millî Eğitim konusunda.

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Türkiye’de Millî Eğitim tüketilmiştir.

Bunun da en basit göstergesi, ilk ve orta dereceli okullarda sınıfta kalmanın olmamasıdır.

Çünkü bilenle bilmeyen bir olur mu hiç?

Millî Eğitim sorununa da Diyanet İşleri bünyesinde çözüm bulmaya çalışılıyorsa, Diyanet İşleri’nden medet umuluyorsa, bu durum; iktidarın okullarda eğitim konusunda ne kadar aciz bir duruma düştüğünün göstergesi olsa gerek.

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Galiba Sayın Özel de bir anlamda bunu anlatmak istiyor olmalı ki şöyle diyor:

“Millet, sesini duymayana duyurur, kendini görmeyene gösterir.

Önümüzdeki demokratikleşme…

Normalleşme ve mağdura sahip çıkma…

Emeklinin yüzünü güldürme…

Asgari ücretliye sahip çıkma dönemini okuyan okur, okumayana da bu millet okumadığı mektubu genel seçimlerde okutur.” diyor.

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Yanlış mı diyor?

Demiyor da o gün bugün değil.

O gün geldiğinde vatandaş sesini zaten yükseltir!