Üreticide 11 lira markette 40 lira. Üretici artık işin içinden çıkamıyor

Enflasyon, vergi zamları ve yükselen döviz kurları nedeniyle mazot ve yem fiyatlarının artması hayvancılık sektörüne darbe vurdu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'nin Altunhisar ilçesindeki üreticilerle konuştu.

Hayvancılık sektörünün artan maliyetler dolayısıyla zorladığını ifade eden Gürer, TÜİK verilerine de yansıyan süt üretiminde azalma ve canlı hayvan varlığında düşmenin de bunun bir yansıması olduğunu söyledi.

Bu sürecin ürünün raf fiyatına da yansıdığını belirten Gürer, 'Üreticinin 11 liraya sattığı 1 litre süt bazı marketlerde 40 lirayı kadar çıktı' ifadelerini kullandı.

'YEM FİYATLARINDAKİ ARTIŞ HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜ ZORLUYOR'

Çiftçi Nadire Yaltı ise yem fiyatlarındaki artışın hayvancılığı zorladığını ifade ederek ahır giderlerinin arttığını ve bu konudaki desteklerin de artması gerektiğini vurguladı.

Yem fiyatlarındaki aşırı artışın tüm hayvancılık yapanlarda olduğu gibi kendilerini de ciddi oranda mağdur ettiğini anlatan Nadire Yaltı, 'Hayvanlarıma yılda 800 ton silajlı karma yem veriyorum. 1 milyon 800 bin lira tutuyor. Karma yem parasını ödemekte büyük zorluk çekiyoruz. Bunun haricinde günlük verdiğimiz yemler de var. 50 kiloluk süt yemi 500 liraya çıktı. Geçen yıl 120 lira olan diğer yem ise bugün 360 liraya yükseldi. Silajlı yemi 1 milyon 800 bin lira ödedik. Süt yemi, samana, yoncaya aydan aya zam geliyor. Her gün sağmal 50 ineğe 50’yer kiloluk 9 torba süt yemi veriyorum. Her torba 500 lira. Günlük süt yemi için yaklaşık 5 bin liralık yem veriyorum. Kendi yoncamızı ve samanımızı ürettiğimiz saman ve yoncayı dışarıdan almıyoruz' dedi.

Hayvanların 12 ay kapalı ortamda kaldığı için sürekli yemle beslediklerini söyleyen Nadire Yaltı, 'Günde 2 kez yem veriyoruz. Duruma göre günlük hayvan başına 20-35 kilo süt alıyoruz. Hayvana ne kadar yem verirsek o kadar süt alıyoruz. Hayvana ne kadar bakarsanız hayvan da size o kadar iyi bakar' diye konuştu.

'SÜTÜN LİTRESİNİ 15 TL'DEN SATMALIYDIK'

Yem fiyatları artarken süt fiyatlarının yerinde saydığına işaret eden Nadire Yaltı, 'Sütün litresini 11 liradan satıyoruz. Masraflara göre en az 15 lira olmalıydı. Süt fiyatının düşük olması, yem fiyatlarının ve diğer masrafların çok olması bizi sıkıntıya sokuyor. Aldığımız süt parası mazot ve yem parasını karşılamıyor' dedi.

'HAYVAN SATIP HAYVAN BESLİYORUZ'

Yem ve diğer masrafları karşılamak için erkek danaları satmak zorunda kaldığını anlatan Nadire Yaltı, 'Maliyet artışlarından dolayı mağduriyet yaşıyoruz. Hayvanların bazılarını satmak zorunda kaldık. Hayvan satıp hayan besliyoruz' şeklinde konuştu.

Ulusal Süt Konyesi’ne de çağrıda bulunan Nadire Yaltı,'Konsey üreticinin hakkını korumalı. Belirlenen fiyatlar, masrafların altında kalıyor. Süt fiyatlarına gelen zamlar ile girdi maliyet artışları aynı oranda değil. Ulusal süt konseyine sektörün içinde olanlar girmeli. Sektörü bilen konseyin içinde olması gerekir' ifadelerini kullandı.

'MALİYET DÜŞERSE, RAFTAKİ FİYATTA DÜŞER'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yem ve mazot fiyatlarındaki artışın hayvancılıkla uğraşanları olumsuz etkilediğini belirterek, 'Mazotta ÖTV ve KDV kaldırılarak, onlara ve tüm hayvancılık yapanlara bir can suyu verilmeli. Yemlerini aldılar ama çok borçlandılar. Bu aile örnek olmalı ve kırsalda hayvancılık yapanların ve çiftçilik yapanların sayısı artmalı. Hayvancılık yapanların sorunlarını giderecek tedbir alınmalı. Onların mutlu olması, kentteki insanın da mutlu olmasını sağlar. Burada maliyet düşerse, raftaki ürünün fiyatı da düşük olur. Eğer buradaki çiftçi mutlu olmazsa, çiftçi refahı sağlanmaz ise hayvan refahı sağlanmaz ise raftaki ürünün de fiyatı artar' şeklinde konuştu.

ÜRETİCİNİN 11 LİRAYA SATTIĞI SÜT MARKETTE 40 LİRA'

Üreticinin 11 liraya sattığı 1 litre sütün bazı marketlerde 40 lirayı kadar çıktığına dikkat çeken Gürer, 'Üreticinin kazanamadığı, tüketicinin de pahalıya ürün aldığı anlaşılması zor bir dönemden geçiyoruz' dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

'Sorunlar giderek büyüyor. Bu sorunların çözümü Cumhurbaşkanı’nın, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın görevidir. Bunun yanı sıra mutlak surette işini iyi yapan, geliştiren ve kendini tarlaya, bağa, bahçeye, ahıra adayan insanlara sahip çıkılmalı”