Vatandaşın belini büken faturalardan Saray bile şikâyetçi. Yine itibardan tasarruf etmediler

Ekonomik kriz karşısında yurttaşa, “Kemer sıkmayı” öğütleyen, asla uyulmayan tasarruf genelgeleri yayımlayan iktidar, harcama alışkanlıklarını ise değiştirmedi. Cumhurbaşkanlığı Genel Faaliyet Raporu’na göre, mal ve hizmet harcamaları için 2022’de ayrılan 214,8 milyar TL ödenekten 42,8 milyar TL daha fazla harcama yapıldı. Öngörülenin üzerinde harcamaya, “Elektrik, akaryakıt ve girdi fiyatları ile ücretler genel seviyesindeki artış” gerekçe gösterildi.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan ve kamunun harcamalarına kısıtlama getiren hemen her tasarruf genelgesi, bakanlıklar ve AKP’li yerel yönetimler tarafından delik deşik edildi. Birbiri ardına yayımlanan genelgeler kâğıt üzerinde bırakılırken yurttaşa tasarruf öğütleyen iktidar, kendi harcamalarını ise asla kısmadı. Cumhurbaşkanlığı Genel Faaliyet Raporu da iktidarın harcamalarındaki rekor artışı gözler önüne serdi.

HESAP ÇARŞIYA UYMADI

Rapora göre, mal ve hizmet alımı için 2022 yılında 214 milyar 814 milyon TL ödenek öngörüldü. Yıl içerisinde yapılan ödenek eklemeleri ile birlikte toplam ödenek 279 milyar 783 milyon TL’ye çıkarıldı. 31 Aralık 2022 itibarıyla mal ve hizmet alımı ödeneğinden yapılan toplam harcama ise 257 milyar 660 milyon TL olarak gerçekleşti. Mal ve hizmet alım giderlerinin öngörülenin üzerinde gerçekleşmesinin nedeni ise “Elektrik, akaryakıt ve girdi fiyatları ile ücretler genel seviyesindeki artışlardan kaynaklı olarak tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, görev giderleri ve hizmet alımlarındaki artışlar” olarak açıklandı.

BAHANELER SIRALANDI

Toplam 257,6 milyar TL’lik mal ve hizmet alım giderinin 139,9 milyar TL’lik bölümünün tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarından kaynaklandığı bildirildi. Raporda, tüketime yönelik mal ve malzeme alımlarına yönelik ödenek üstü yapılan harcamalara gerekçe olarak ise şu bilgiler paylaşıldı:

Sağlık Bakanlığının Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan aşı alımları,

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul ve hizmet birimlerinin elektrik, su, yakacak giderleri ile temizlik malzemesi ve benzeri tüketime yönelik mal ve malzeme giderlerinde meydana gelen artış,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yiyecek, akaryakıt, yakacak, giyecek ve kırtasiye alım giderlerinde meydana gelen artışlar,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca sokak ve caddelerin aydınlatılması hizmeti kapsamında tarife artışı dolayısıyla katlanılan ilave harcamalar,

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İş Yurtları Kurumunca ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinin personel servisi, hizmet binası kiralama ve diğer hizmet alım giderleri…