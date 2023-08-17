Bir bakanlık bütçesinin tamamını 7 ayda tüketti. Mehmet Şimşek’in tasarruf genelgesi lafta kaldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in tüm kamu kurumları için yayınladığı tasarruf genelgesi lafta kaldı. Sağlık Bakanlığı bütçesinin yüzde 64’ünü 7 ayda tüketirken Milli Eğitim Bakanlığı ise aynı dönemde yüzde 65’ini harcadı. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bütçesini 7 ayda tüketti.

Bir bakanlık bütçesinin tamamını 7 ayda tüketti. Mehmet Şimşek’in tasarruf genelgesi lafta kaldı

İktidarın ekonomi politikası, kamu bütçesini altüst etti. Kamu kurumları, ekonomik krizin de etkisiyle yıllık bütçeleri ile yetinemez hale geldi. Bütçedeki plansızlık, ölçüsüz harcamalar ile birleşince ortaya dikkat çeken bir tablo çıktı. Çok sayıda kamu kurumu, bu yılın tamamı için kullanımına sunulan bütçenin büyük bölümünü bu yılın ilk yarısında harcadı.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin'in haberine göre, Sağlık Bakanlığı’nın yedi aylık harcamasının 12 aylık toplam bütçesine oranı da yüzde 63,8. Toplam 311 milyar 333 milyon 678 TL bütçesi olan Sağlık Bakanlığı, Ocak-Temmuz döneminde bütçesinden 198 milyar 794 milyon 483 bin TL’lik harcama gerçekleştirdi. MEB de bütçesinin büyük bölümünü henüz yedi ayda tüketen kamu idareleri arasında yer aldı. Buna göre, MEB 461 milyar 649 milyon 548 bin TL’lik bütçesinden, 297 milyar 728 milyon 797 bin TL’lik kısmını kullandı.

MEB’in harcamasının 12 aylık bütçeye oranı ise yüzde 64,5. Diyanet İşleri Başkanlığı da hesabı çarşıya uyduramadı. Toplam 36 milyar 186 milyon 871 bin TL bütçe verilen kurum, temmuz sonunda 24 milyar 715 milyon 777 bin TL’lik harcamaya imza attı. Diyanet’in yedi aylık harcamasının bütçesine oranının yüzde 68,3 olduğu belirtildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, temmuz sonunda bütçesinin yüzde 58’ini, Adalet Bakanlığı da yüzde 62,8’ini yedi ayda tüketti. AB Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi, Gelir İdaresi Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yılın bitmesine dört buçuk ay varken yıllık bütçesinin tamamını kullandı.

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