Vatandaşın isyanı: ‘Makarna tüketiminin yan etkileri. Seçtiği liderin ismini bile bilmeyenlerin ülkeyi getirdiği son nokta’

Vatandaş, ülkenin sorunlarının makarna tüketiminin yan etkileri olduğunu ve dış güçler bahanesinin yalan olduğunu söyledi.

Seçtiği liderin ismini bile bilmiyorlar

Vatandaş, röportajda şunları söyledi: “Seçtiği liderinin ismini dahi edemeyen bir kitlenin ülkeyi getirdiği son nokta. Yani parantez içerisinde ‘Erduvan’ diyenler var ya yani o kitlenin ülkeyi getirdiği son noktadayız şu anda.” Vatandaş, bu kitleyi cahil ve bilinçsiz olmakla suçladı.

Makarna tüketiminin yan etkileri

Vatandaş, ülkenin sorunlarının sebebinin aşırı karbonhidrat tüketimi olduğunu iddia etti. “İşte sebepleri aşırı derecede karbonhidrat yani makarna tüketiminin yan etkileri. Cumhurbaşkanımız diyor seçimlerden önce ülkede herhangi bir sorun problem yok diyor. Seçim yatırımı olarak bu kardeşinize oy verin, bunu çözersek biz çözeriz diyor. Demek ülkede bir sorun olduğunu kabul ediyor. Bunu analiz edemiyor insanlar” dedi.

Sırça köşklerde yaşayanı alkışlıyorlar

Vatandaş, iktidarı destekleyen kitleyi lüks yaşam süren siyasilere hayranlık duymakla eleştirdi. “Yani seksen araçlık konvoyla geçen bir adam sırça köşklerde yaşayan bir adamı, cebinde on kuruş para olmayan bir adamı alkışlıyorsa demek ki bu ülkede bir şeyler iyi gitmiyor demektir” dedi.

Dış güçler yalanı

Vatandaş, iktidarın dış güçler bahanesini kullanarak halkı kandırdığını söyledi. “Dış güçler, dış güçler kardeşim savaşta mıyız ya kim bu dış güçler söyleyin de bizde bilelim. Cumhurbaşkanı seçimi kazandı. Dış güçler sıraya girdiler tebrik etmek için. Hani ya bu kadar insan cahil olamaz yani. Ben anlayamıyorum. Görmüyor mu İngiltere’si sıraya girdi, Hollanda’sı sıraya girdi” dedi.

Vatandaş, gurbetçilerin de iktidarı desteklediklerini ancak aslında Almanya’da zengin ve rahat yaşadıklarını söyledi. “Gurbetçi altmış yıllarda gitmişler orada o kültürle geldiği kültürle kalmışlar. Hala öyle devam yani. Geldiği ceket pantolon aynı devam öyle. Hiçbir sosyal yaşantıları yok, para yok, yemezler içmezler. Çalışa çalışır gelirler burada bir daire alırlar. Benimde burada altmış tane dairem olsa elli tane dairem olsa gurbetçi gibi ben de derim ‘hükümet yok yaşa’. Yani bu insanlar buraya gelip anlatabiliyor muyum? Burada işte yatırım yapıyorlar. Kimseden de ses çıkarmıyor, vergi vermiyorlar, algı vermiyorlar. Ondan gelip diyorlar ki işte vatan millet padişah çok yaşa. Yok işte Almanya’da sürünüyoruz. Hepsi külli yalan, süzme yalan burada nasıl söylüyor hepsi yalan. Asıl vatan haini sizsiniz” dedi.