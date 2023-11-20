Vatandaşların otomobilin çarptığı yayayı hayatta tutma çabası yeterli olmadı

Antalya’da otomobilin çarptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine koşan vatandaşların kalp masajı ise yaralıyı hayatta tutmaya yetmedi.

KAYNAK: İHA
Vatandaşların otomobilin çarptığı yayayı hayatta tutma çabası yeterli olmadı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; havalimanı istikametine doğru gitmekte olan İ.K. yönetimindeki 34 HBK 658 plakalı otomobil, karşıya geçmek isteyen Mustafa Çutur'a (38) çarparak karşı yöne geçti.

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Kazada ağır yaralanan Çutur için olay yerine 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden sağlık ekibi sevk edildi.

Vatandaşlar ise sağlık ekipleri gelene kadar yerde hareketsiz bir şekilde yatan yaralıya kalp mesajı yaparak hayatta tutmaya çalıştı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Polis ekipleri ise olay yerinde ikinci bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

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Kazaya karışan otomobilde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ceset olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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