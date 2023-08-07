Vatandaşlığa kabul edilen ilk robot Sophia, Mevzular Açık Mikrofon'a konuk olacak. Oğuzhan Uğur duyurdu

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde siyasileri konuk eden Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon'un yeniden başlayacağını duyurdu.

Uğur, programın ilk üç bölümün içeriğinden bahsederken, üçüncü bölümde konuğun dünyada vatandaşlığa kabul edilen ilk robot olan Sophia'nın olacağını açıkladı.

İşte Oğuzhan Uğur'un Sophia'nın konuk olacağını açıkladığı paylaşımı:

"Mevzular Açık Mikrofon başlıyor. Ancak ilk üç bölüm için hazırlanan afişlerin hiçbirini beğenemedim =( Aranızda bu afiş işini ben hallederim diyenler varsa yardımınızı bekliyoruz. Bize afiş yapar mısınız? Paylaştığım boş afiş üzerinden ilerleyebilirsiniz.

Birinci bölüm Mülteci Meselesi. Sığınmacı karşıtı gazeteciler, Zafer Partisi temsilcileri ve sığınmacı haklarını savunan Suriyeli dernek temsilcileri karşı karşıya geliyor.

İkinci bölüm Ekonomi. Ekonomi profesörleri ve finans uzmanları salondaki gençlerin sorularını cevaplayacak.

Üçüncü bölüm en sevdiğim. Dünyaca meşhur yapay zeka robot Sophia konuğumuz oluyor. Ne istersek soruyoruz. =)

Afişleri onayladığımız an katılım paylaşımını yapacağız.

Not: Kullandığımız afişlerin ücretini muhakkak taktim edeceğiz. ????????"

NÜFUS CÜZDANINA SAHİP İLK ROBOT

Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilen Robot Sophia, Suudi Arabistan'dan vatandaşlık alan ve nüfus cüzdanına sahip ilk robot olarak tarihe geçmişti.