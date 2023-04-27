Vatikan için tarihi karar. Kadınlara oy kullanma hakkı verildi

Papa Francis'in onayıyla Piskoposlar Meclisi'nde kadınlara da oy kullanma hakkı tanındı

Vatikan için tarihi karar. Kadınlara oy kullanma hakkı verildi

Papa Francis'ten tarihi karar.İtalyan basınında çıkan haberlerde, Sinod'a piskopos olmayan 70 üyenin daha atanacağı, bunların yarısının kadın olması şartının getirildiği ve bu kişilerin de oy kullanma hakkının olacağı belirtildi.

euronews'te yer alan habere göre, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, bir sonraki Piskoposlar Meclisi'nden (Sinod) itibaren kadınların da oy kullanma hakkına sahip olmasına karar verdi.

Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre, Papa, dünyanın her yerinden gelen piskoposların belirli konuları ele almak üzere periyodik aralıklarla toplanan Katolik Kilisesi'nin önemli istişare organlarından Piskoposlar Meclisi'nin yönetimiyle alakalı normlarda bazı değişikliklere gidilmesini onayladı.

Papa Franciscus'un yaptığı değişiklikle piskopos olmayan üyelere de oy kullanma hakkı tanındı.

İtalyan basınında, bu değişikliklerin Vatikan için "tarihi bir dönüm noktası" ve "Katolik Kilisesi'nde emsali olmayan bir yenilik" olduğu ifade edildi.

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