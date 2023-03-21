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Veda Mektubu 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın paylaştığı Veda Mektubu yaşanmış bir hikayeye dayanan senaryosuyla Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Peki, Veda Mektubu 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman?

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 15:03
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Veda Mektubu 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman?

Veda Mektubu 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman?
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Kanal D’de Pazartesi akşamları ekranlara gelen Veda Mektubu’nun 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Yaşanmış gerçek bir hikayeye dayanan dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Veda Mektubu 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman?

Güçlü oyuncu kadrosu ve gerçek bir aşka dayanan hikayesiyle Veda Mektubu Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturduğu hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı Veda Mektubu’nun oyuncu kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimlerde yer alıyor.

VEDA MEKTUBU 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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