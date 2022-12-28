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Vedat Bilgin'den EYT açıklaması

Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'EYT' açıklamalarının ardından paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 21:36
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Vedat Bilgin'den EYT açıklaması

Vedat Bilgin'den EYT açıklaması
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı.

Erdoğan yaş sınırının kaldırıldığını belirterek, "Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Yaş sınırı uygulanmayacaktır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Geçmişten kalma devasa sorunları bir bir çözmeye, bir sosyal devlet olma bilinciyle emeğe sahip çıkmaya devam ediyoruz. EYT meselesini yaş sınırı olmadan çözüyoruz! Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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