Vekilime oda lazım. TOKİ'nin yaptığı yeni milletvekili odalarının her birinin maliyetinin 1,5 milyon lira olduğu açıklandı

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, yeni yapılan milletvekili odalarına neden ihtiyaç duyulduğunu ve bu odaların toplam maliyetini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sordu.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, Öztürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na “28'inci dönem başladığında kaç milletvekiline uzun bir süre oda tahsisi yapamadınız? Oda tahsisi yapamadığınız için Türkiye Büyük Millet Meclisi binalarında ne gibi değişiklikler yaptınız? Bu değişiklikler için ne kadar para harcadınız?” sorularını sordu.

Meclis Başkanlığı ise, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesi ile beraber 550 olan milletvekili sayısının 600'e çıkarıldığı için ek oda tahsisi yapıldığını söyledi.

“TOKİ İLE YAPILAN ANLAŞMA KAPSAMINDA YAPILAN TADİLATLARLA 10 ADET STANDART MİLLETVEKİLİ ODASI YAPILMIŞTIR”

27'nci dönemde milletvekillerinden bir kısmının bakan olarak atanması nedeniyle makam odası konusunda bir sıkıntı yaşanmadığı belirtilirken, “Daha sonraki zamanda makam odası talebinin ortaya çıktığını ve talebi karşılayabilmek için (TOKİ) ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı arasında 14.08.2023 tarihinde imzalanan ek anlaşma ile toplantı salonları ve bürolar tadilata alınarak 10 adet standart milletvekili odasına dönüştürülmüştür” ifadelerine yer verildi.

TOPLAM 15 MİLYON TL, ODA BAŞI 1 MİLYON 400 BİN TL

TOKİ tarafından yürütülen projenin maliyetinin oda başı 1 milyon 400 bin TL’den 10 oda için 14.879.000 TL olduğunu ve çalışmanın 30 günde tamamlandığı açıklandı.