‘Veliaht’tan bir tanıtım daha geldi

Show TV’nin sezon kapanmadan tanıtımına başladığı ve yeni sezonda ekrana gelecek dizilerinden ‘Veliaht’tan bir fragman daha yayınlandı.

Başrolleri birlikte paylaşan Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün yer aldığı ikinci tanıtım, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. “Neden buradasın sen? Ne vadediyorlar sana?” sloganıyla görücüye çıkan fragman, sezona damga vuracak yeni bir ikilinin sinyallerini verdi. Sıkmayan, merak uyandıran kısa bir bölüm izledik. Her iki isimde kısa bir aranın ardından televizyona geri dönüyor. Keza, dizinin kadrosunda olan birçok oyuncu da uzun zaman sonra izleyici karşısına çıkacak.

FARO imzalı ‘Veliaht’, Eylül’de yayında olacak. Bu kadar erken tanıtımları yapılan dizinin Eylül başı ya da en geç Eylül ortası gibi yayında olacağını tahmin ediyorum. Yayın günü mü? İlk tanıtımı izlediğim zaman, Pazartesi günü olabileceğini paylaşmıştım. Yine aynı düşüncedeyim. Şu an için kanalın 4 günü boş. Bu günler içerisinde bu dizi için en ideali de yukarda bahsettiğim gün. Kanalın kararı ne olacak? Zaman içerisinde göreceğiz.

Ekranlara nihayet geri dönüyor

Bir süredir ortalıkta görünmeyen tecrübeli sunucu Handan Güçyılmaz, uzun zaman sonra ekranlara geri dönüyor.

Amerika’nın Florida eyaleti Miami’de emlak danışmanlığı yapan Handan Güçyılmaz’ın birkaç kanalla görüştüğünü öğrendim. Henüz herhangi bir televizyonla anlaşma sağlamayan sunucu, belgesel tadında bir programla izleyici karşısına çıkacak. Aynı zamanda milli bir yelkenci olan Handan Güçyılmaz, 2006 yılında elde ettiği dünya ikinciliğiyle göğsümüzü kabartmıştı.

Bakalım, Handan Güçyılmaz hangi kanalda hangi programla sevenlerinin karşısına çıkacak?

Simge’den yeni ‘Taksi’ sürprizi

Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Simge Sağın, ikinci albümünün hazırlığını sürdürürken albümden yeni şarkısı ‘Taksi’yi DMC etiketiyle yayınladı.

Sözleri Mabel Matiz’e, müziği ve düzenlemesi George Kalogerakos’a ait olan şarkının klibini ise yönetmen Melih Kun çekmiş. Enerjik ritmi ve güçlü sözleriyle dikkat çeken şarkı, yazın en iddialı hit adaylarından biri olarak gösteriliyor.

Güzel bir çalışmaya imza atan Simge, müzik listelerinde zirveyi zorlayacağa benziyor.