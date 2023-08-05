Veliefendi kundakçısı yakalandı. Marmaray köprüsünün altından çıktı

Veliefendi Hipodromu'nda yarış atlarının taşınmasında kullanılan kamyonetlerinde aralarında bulunduğu beş aracı kundakladığı ileri sürülen zanlı köprü altında yakalandı. Zanlı işten çıkarılan bir seyis olduğu öğrenildi.

Veliefendi kundakçısı yakalandı. Marmaray köprüsünün altından çıktı

Veliefendi Hipodromu'nda beş aracın yanmasının kundaklama sonucu çıktığını belirleyen polis çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi ve sonuca ulaştı. Veliefendi Hipodromu çevresindeki yangınların kundaklama sonucu çıktığı belirlendi. Polis, güvenlik kamerasından yola çıkarak S.D.'yi gözaltına aldı. S.D.'nin seyis olarak çalışmaktayken 1 yıl önce işten çıkarıldı belirtildi.

Şüpheli S.D.'nin saat 08.15 sıralarında olay yeri olan hipodrom yakınlarındaki Bakırköy Yeni Mahalle Çırpıcı Deresi Marmaray Köprü altında yakalandığı kaydedildi.

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