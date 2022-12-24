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Veliler okulda öğretmenin başına taşla vurdular

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde sınıf öğretmeni Mehmet Gümüş, (28) okula çağırdığı öğrencisinin ailesinin taşlı saldırısına uğradı. Öğretmen arkadaşlarının Gümüş, aileden şikayetçi oldu. Gümüşün başına dikiş atıldı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 18:41
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Veliler okulda öğretmenin başına taşla vurdular

Veliler okulda öğretmenin başına taşla vurdular
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Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Yaprakbaşı İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Gümüş, arkadaşlarının eşyalarını izinsiz alıp bunu alışkanlık edinen, akranlarına şiddet uygulayan, okulda sorumsuz davranışlarda bulunan öğrencisi C.T.’yi uyarıp, ailesine bilgi verdi.

Ancak öğrencisinin davranışlarında herhangi bir olumlu gelişme yaşanmayınca Gümüş, ailesini okula davet etti. Öğrencinin annesi D.T., diğer çocukları Y.T., (20) ve E.T. (24) okula gelip müdür odasında öğretmen Mehmet Gümüş ile görüştü.

Bir süre sonra ‘İşimiz var’ diyerek dışarı çıkan aile bireyleri, geri dönüp kapıyı kapatarak ellerindeki taşlarla öğretmen Gümüş’e saldırdı. Başından yaralanan Mehmet Gümüş’ü öğretmen arkadaşları kurtararak odadan çıkardı.

Gümüş’ün yaralı halde odadan çıkışı okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

Okul yönetiminin çağırdığı sağlık ekibi, öğretmen Gümüş’ün başına dikiş attı. Mehmet Gümüş, Aşağıkonak Köyü Karakolu’na giderek aileden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hacı Cavcav
24.12.2022 19:23
Herkes kral, padişah bir tane değil ne olacak şimdi?  
 
Asker
24.12.2022 19:13
Okullarda eğitimi bitirdiler eserinizle öğünebilirsiniz.  
 
Anti Yobaz
24.12.2022 18:59
Çomarlardan başka ne beklenir.Çomar çomardır.Cehaletin zirvesini yaşıyor güzel ülkem.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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