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CHP Milletvekili Atila Sertel: Öğretmenler borç yüzünden intihar ediyor

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, bir çok öğretmenin borcunu ödeyemediği için intihar ettiğini ileri sürdü

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 15:23
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CHP'li Vekil Atila Sertel'den öğretmenler borç yüzünden intihar ediyor açıklaması

CHP Milletvekili Atila Sertel: Öğretmenler borç yüzünden intihar ediyor
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Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atila Sertel öğretmenler gününde yaptığı açıklamayla öğretmenlerin borçları yüzünden intihar ettiğini öne sürdü
İzmir'de 9 Eylül Gazetesi'ne konuşan Sertel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk eğitime çok önem vermiştir. Kendisi ilk kez Millet Mektepleri'nin 'Başöğretmeni' olarak kabul edildi. Bugün ise öğretmenlerimiz ciddi geçim sıkıntısı çekiyor hatta borçlarını ödeyemeyip ihtihar ediyor. Yüzbinlerce genç öğretmen atama bekliyor. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerin maddi manevi hiçbir sıkıntısı olmaması gerekirken onlarca sorunla boğuşuyorlar. Çocuklarımızın yaşadığı sınav stresini şimdi de öğretmenlere yaşattılar; maaşlarını iyileştirebilmek adına öğretmenler bu sınava girmek zorunda bırakıldılar" dedi.

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