Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan X'i kapatma kararı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'ta bulunan Miraflores Sarayı'nda yaptığı konuşmada, belirli bir platformun ülkede şiddet ve nefreti körüklediğini iddia etti. Maduro, söz konusu platformun ülke yasalarını ihlal ettiğini ve bu nedenle Ulusal Telekomünikasyon Komisyonu (CONATEL) ile görüşerek, platformun Venezuela'da on gün süreyle kullanımının durdurulması yönünde talimat verdiğini açıkladı.

Ayrıca, platformun sahibi olan Amerikalı iş insanı Elon Musk'ı da eleştiren Maduro, Musk'ın faşizm, iç savaş, ölüm ve nefret yaymayı durdurması gerektiğini belirtti. Maduro, ülkenin anayasasına ve devletine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, platformun ve Musk'ın Venezuela'dan ayrılmasını istedi. Destekçilerine hitaben, Venezuela'nın WhatsApp, Instagram ve TikTok gibi mevcut sosyal medya platformlarının ötesinde, kendi sosyal medya platformlarını geliştirebileceğine olan inancını dile getirdi.