Venezuela'da seçimin galibi belli oldu. Maduro seçimi kaybederse Türkiye’ye kaçacağı iddia edilmişti

Amoroso, sandıkların yüzde 80'inin açıldığını ve 10 adayın yarıştığı seçimde Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Maduro'nun kazandığını duyurdu. İlk sonuçlara göre, Maduro %51,20 oy alarak üçüncü kez devlet başkanı seçildi. Muhalefet koalisyonu Birleşik Demokratik Platform (PUD) adayı Edmundo Gonzalez ise yüzde 44,20 oyla ikinci sırada yer aldı. Amoroso, adaylara ilişkin detaylı sonuçların CNE web sitesinde yayımlanacağını belirtti. Seçime katılım oranı %59 olarak açıklandı. Seçimi kazanan aday, 10 Ocak 2025'te yemin ederek göreve başlayacak.

Başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te toplanan Maduro yanlıları, seçim sonuçlarını kutladı. Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) bayrakları taşıyan yüzlerce kişi, Maduro lehine sloganlar attı.

Venezuela Savunma Bakanı Lopez, seçim sürecinin barışçıl şekilde tamamlandığını belirtti. Karakas'ta basına açıklamalarda bulunan Lopez, küçük olaylar dışında seçim sürecinin barışçıl geçtiğini söyledi. Lopez, Venezuela halkına teşekkür ederek, "Tüm lojistik ve seçim operasyonları mükemmel bir düzen ve barış içinde gerçekleşti. İnsanlar, diledikleri gibi oy kullandı. Bu ulusal mutabakat için herkese ve tüm kurumlara teşekkür ederim." dedi. Lopez, Venezuela halkının cezai yaptırımları reddettiğini ve haksız yaptırımlara karşı ayağa kalktığını vurguladı. Sokaklarda oluşabilecek şiddet olaylarına karşı gerekli önlemleri aldıklarını belirten Lopez, demokrasi ve barışı savunacaklarını söyledi.

'TÜRKİYE'YE KAÇACAK' İDDİASI

Perulu gazeteci Jaime Bayly, Maduro'nun seçimleri kaybetmesi halinde Türkiye'ye kaçacağını iddia etmişti. Bayly, Maduro'nun İstanbul'da lüks bir villası ve Türkiye'deki bankalarda 4-5 milyar dolar parası olduğunu öne sürmüştü.