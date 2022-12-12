﻿Vergi alayım derken Gürcistan'ı zengin etmek!

AKP iktidarı son 10 yıldır akılcı ve bilimsel politikalardan hep uzak oldu.

Dünyadaki tüm ekonomistlerin tez olarak bile kabul etmediği bir ekonomi politikasında ısrar eden ve enflasyonu patlatan AKP iktidarı aynı zamanda vergi politikalarında da yanlış politika uyguluyor.

Uyguladığı yüksek ve tahsil edilemeyecek orandaki vergi ile büyük kaçaklara neden oluyor. Ticari hayattan vergi toplayamayan iktidar, mecburen dolaylı vergiye yükleniyor.

Aslında AKP'nin şu an uyguladığı vergi politikası tamamen dolaylı vergi üzerine kurulmuş.

Harçlar ve dolaylı vergi artık öyle bir hâl aldı ki vatandaşın bile isyan etmesine neden oldu.

Akaryakıttan, sigaradan ve alkolden alınan vergi aynı zamanda kaçakçılığın da patlamasına neden oldu.

Akaryakıt kaçakçılığı ile kısmen mücadele edilse de sigara ve alkol konusunda ortada bir başarı yok. Ülkemizde 30 kara, 8 demir yolu, 101 deniz ve 64 hava olmak üzere toplam 203 hudut kapısı bulunmaktadır.

Siz burayı istediğiniz kadar kapatın sonuçta coğrafi özelliğinden dolayı ülkemiz kaçak cenneti.

Sigarayı yarı fiyatına. Alkolü çok daha ucuza alabiliyorsunuz. Yakıt konusunda doğuya gittiğinizde görüyorsunuz kaçağın ne olduğunu.

Sonuç olarak AKP, vergiyi arttırdıkça kaçakçılık artıyor.

Gürcistan'dan telefon almak

AKP'nin cep telefonlarına uyguladığı vergi politikası Türkiye'de kaçakçıları ihya etti.

Sadece kaçakçıları mı?

Gürcistan'ı ve Kuzey Irak bölgesini de. Amerika'da 18 bin liraya satılan bir telefondan Türkiye'de siz 25 bin lira vergi alırsanız insanlardan, son 1 ayda yaşananlar olur.

Son bir ayda hatta 2 ayda ne oldu?

Hükümet cep telefon kayıt ücretini 2 bin 700 liradan 6 bin liraya yükseltti. Türkiye'den binlerce hatta on binlerce insan sınır kapılarına akın etti. En fazla talep Gürcistan'a.

Çünkü pasaportsuz gidebiliyorsunuz. Türkiye'de 50 bin liraya satılan cep telefonunu Gürcistan'dan 27 bin liraya almak için gidenlerin sayısında patlama var.

Her gün on binlerce insan Tiflis ve Batum'a cep telefonu almaya gidiyor. Gürcü yetkililerinin açıklamalarına göre son bir yılda Gürcistan'da 2,8 milyon iPhone satıldı. Bunun yüzde 85'i son iki ayda gerçekleşti ve büyük bir bölümü Türk vatandaşlarına satıldı.

Aç gözlü bir şekilde daha fazla vergi alayım derken Gürcistan ekonomisine büyük katkı sağladık.

Sarp sınır kapısından her gün Gürcistan'a cep telefonu almaya giden Türkler bu ülkenin ekonomisini canlandırdı. Dolmuş şoföründen taksicisine ve lokantalarına kadar hepsi ihya oldu.

Kazanan Gürcistan, kaybeden Türkiye.

Sadece vergi değil aynı zamanda döviz de kaybetti.

Döviz kıtlığı nedeniyle elin Arap'ından dolar borç alan Türkiye, yanlış vergi politikası nedeniyle milyonlarca dolar kaybetti.

Oysa telefonlardan alınan vergi, yarı yarıya düşürülmüş olsaydı o para Gürcistan'a gitmeyecekti. Hem döviz Türkiye'de kalacak hem de Hazine vergi geliri elde edecekti.

Bu arada ben sadece Gürcistan'ı anlattım. Bir de Kuzey Irak var. Türkiye'nin ekonomisini kaçakla kurtardığı bölge.

Onu ayrıca anlatacağım.