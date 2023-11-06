Verginin mantığı!

Son 3 yıldır AKP’nin vergi politikasının nasıl akıl dışı olduğunu ve bu politikaların kaçağı teşvik ettiğini yazdım.

İşte o akıl dışı politikalarından biri de cep telefonlarından alınan harç ve vergiler.

33 bin liralık telefondan 60 bin lira vergi almak gibi.

Yurt dışında 33 bin lira olan bir telefonu Türkiye’de ultra lüks olarak kaç kişi alabilir?

Elbette bir gecede milyonlar kazanan, kahvesine altın tozu koyan, bodrumda bir lahmacuna 500 lira ödeyenler bu parayı verip alır.

Hayat zaten bunlara güzel.

Bir de olayın farklı boyutu var.

Akıl dışı vergi politikaları Türkiye’yi kaçak cenneti haline getirdi.

Türkiye’de kullanılan 10 telefondan 6’sı ya kaçak ya da yurt dışından yolcu beraberinde getirilen.

Yolcu beraberinde getirilen telefonlar arasında iPhone ilk sırada.

Vergilerin 6 bin liradan 20 bin liraya çıkartıldığı günü hatırlayın… On binlerce kişi Gürcistan gümrüğünde kuyruğa girdi.

Bu görüntüler o kadar çirkindi ki, AKP’nin Türkiye’ye dahası Türk insanına yaşattığının en iyi göstergesiydi.

Tabii ki bu olayın bir de farklı boyutu var. İPhone dijital kimliği yani İMEİ değiştirilemiyor. Bu nedenle insanlar kaçak da alsa yurt dışından da getirse pasaporta kaydetmek zorunda kalıyordu.

Artık bu da olmayacak!

Çünkü son kararla yılbaşından itibaren cep telefonu kayıt ücreti tam 36 bin liraya çıkartıldı.

Kaçakçılar için tam bir bayram havası. Sosyal medyada katırlarla sınırdan geçen kaçakçıların videosu yayınlanmaya başlandı. Bugün Kuzey Irak’tan gelen iPhone 28 bin lira. Buna 36 bin lira vergi vermektense 2 tane alırsınız biri kapanınca diğerine geçersiniz.

Alın size akıl dışı vergi politikanızın sonucu.

Bitmedi!

Türkiye’de insanların elinde Android marka telefonlar çoğaldı. Neden?

Çünkü insanlar Türkiye’de yasalı 30 bin liraya satılan bu Android telefonları 15 bin liraya alıyorlar. 500 liraya kırdırıp kullanıyorlar. Artık Türkiye’de resmî satış mağazaları bir bir kapanıyor. Çünkü AKP’nin akıl dışı vergi politikası nedeniyle kaçak satışlar patladı.

Bu ülke, vücuduna et sarıp kaçak getiren insanlar gördü.

Yüksek vergi nedeniyle kaçak içki içip kör olan, ölen binlerce insanı gördü.

Evet! Yaparsa AKP yapar ve yaptı da.

Kaçakçıların bayramı kutlu olsun!