Vergisiz telefon başvurusu nasıl yapılır? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek?

Üniversite öğrencilerine teknolojik cihaz ve internet desteği verilmesine ilişkin ayrıntılar merak ediliyor. Vergisiz telefon başvurularından yararlanmak isteyen öğrenciler başvuruların ne zaman, nasıl yapılması gerektiğini araştırıyor. Peki, vergisiz telefon başvuruları nasıl yapılır? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesini açıklarken ‘Yüksek öğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız. Ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.’ İfadelerini kullanmıştı.

İndirimli cep telefonu ve bilgisayar için başvurular başladı. Öğrenci önce cihazı alacak, indirim tutarı ise yapacağı başvuru sonrası hesabına yatacak. Ücretsiz internet için de 2 ay içinde başvuru şart.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre öğrencilere cep telefonu satış bedelinin yüzde 44.44'ü, bilgisayar cihazının ise yüzde 16.66'sı destek olarak verilecek. Destek tutarı fatura kesim tarihini takip eden ayın 20'sinde öğrencinin hesabına aktarılacak. Yani telefon ya da bilgisayar satın alan gençler, bunu beyan ettikten sonra yardım desteği alacak.

VERGİSİZ TELEFON BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

Bilgisayar, cep telefonu ve internet desteğinden faydalanabilmek için öğrenciler, öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak. Öğrenciler bir sefere mahsus bu hizmetten yararlanabilecek.

Tebliğ Açık öğretim programlarını kapsamıyor. Tebliğde başvuru şartları da yer aldı. Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak gerekiyor. Ayrıca teknolojik cihaz desteği başvurusu için bilgisayar ya da cep telefonu cihazının vergiler dahil nihai satış bedelinin 9 bin 500 liradan az olması, koşullar arasında yer aldı. Öğrenci hem cep telefonu hem bilgisayar alabilecek ancak bu iki cihaza verilecek toplam destek tutarı 5500 TL'yi geçmeyecek.

VERGİSİZ TELEFON ŞARTLARI NELER?

Cihaz faturasının öğrencinin TC Kimlik numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması, banka İBAN numarası ile telefon hattının öğrenciye ait olması gibi şartlar da bulunuyor. Ayrıca cihazı 2 yıl boyunca öğrencinin kullanım zorunluğu da bulunuyor.

9500 TL satış fiyatı bulunan bir telefon alındığında piyasa fiyatının % 44'ü kadar indirim sağlanabilecek. Böylece 9.500 TL'lik bir telefonda 4.180 TL'lik indirim alınabilecek. Kısacası telefon 5320 TL'ye satın alınabilecek. Aynı zamanda 9500 TL'ye satılan bilgisayar da % 16 oranında 1520 TL indirimle 7980 TL'ye alınabilecek. Ancak öğrenci her iki ürünü de alırsa verilecek destek 5.500 TL'yi geçemeyecek.

VERGİSİZ TELEFON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ürünü satın aldıktan sonra, ilk olarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 'GencizBiz' web sitesine erişim sağlayın.

Ardından, sitedeki menüden 'Genç Teknolojik Destek' bölümüne tıklayın.

'Telefon Desteği' için 'Başvuru' seçeneğine tıklayın.

Kişisel bilgilerinizi (ad-soyad, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi) doğrulayın.

'KVKK metnini okudum, onaylıyorum' ve 'Açık rıza metnini okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum' seçeneklerini işaretleyin.

'Devam Et' düğmesine tıklayarak ilerleyin.

Telefonu satın aldıktan sonra aldığınız faturada yer alan Firma VKN / TCKN, Fatura No, Fatura Tarihi ve IMEI bilgilerini ilgili metin kutularına girin.

Başvuru incelenip doğrulandıktan sonra destek tutarı son olarak, vergi indirimi başvuru sürecini tamamlamak için verilen yönergeleri takip edin. Benzer başvuru süreci tablet/bilgisayar için de izlenecek.

Destek tutarı fatura kesim tarihini takip eden ayın 20'sinde hesabınıza yatacak.