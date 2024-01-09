Öğrencilere reva görülen vergisiz tuşlu telefon sosyal medyada gündem oldu. Bilgisayar yerine de indirimli daktilo mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim vaadi kapsamında öğrencilere vergisiz telefon ve bedava internet verileceğini duyurmuştu.

Öğrencilerin faydalanacağı vergisiz telefon başvuruları da yapılmıştı.

Bir teknoloji mağazasında çekilen fotoğraf ise gündem oldu. Teknoloji mağazası vergisiz cihaz indirimi kapsamında tuşlu telefon sattı. Fiyatının ise 1.649 TL olduğu görüldü.

Sosyal medyada yorumlar art arda gelirken tepkiler de yağdı. Kullanıcılar şu yorumları yaptı:

Şaka mı, öğrenciye verdiği telefona bak 90 yaşındaki nene kullanmaz, Bu şarjı bitince otomatik kapananlardan vay be sudan ucuz, Ağam bizimle eğlenir….

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP seçim beyannamesini açıklarken "Yüksek öğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız. Ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." demişti.

İndirimli cep telefonu ve bilgisayar için başvurular da başlamıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre ise öğrencilere cep telefonu satış bedelinin yüzde 44.44'ü, bilgisayar cihazının ise yüzde 16.66'sı destek olarak verilecek.