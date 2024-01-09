Öğrencilere reva görülen vergisiz tuşlu telefon sosyal medyada gündem oldu. Bilgisayar yerine de indirimli daktilo mu?

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Ayşe Memiş
Öğrencilere reva görülen vergisiz tuşlu telefon sosyal medyada gündem oldu. Bilgisayar yerine de indirimli daktilo mu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim vaadiyle açıkladığı vergisiz cihaz indirimiyle satılan tuşlu telefon sosyal medyanın gündemine oturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim vaadi kapsamında öğrencilere vergisiz telefon ve bedava internet verileceğini duyurmuştu.

Öğrencilerin faydalanacağı vergisiz telefon başvuruları da yapılmıştı.

Bir teknoloji mağazasında çekilen fotoğraf ise gündem oldu. Teknoloji mağazası vergisiz cihaz indirimi kapsamında tuşlu telefon sattı. Fiyatının ise 1.649 TL olduğu görüldü.

Sosyal medyada yorumlar art arda gelirken tepkiler de yağdı. Kullanıcılar şu yorumları yaptı:

Şaka mı, öğrenciye verdiği telefona bak 90 yaşındaki nene kullanmaz, Bu şarjı bitince otomatik kapananlardan vay be sudan ucuz, Ağam bizimle eğlenir….

gdwreodw4aaslqx.jpg

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP seçim beyannamesini açıklarken "Yüksek öğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız. Ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." demişti.

İndirimli cep telefonu ve bilgisayar için başvurular da başlamıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre ise öğrencilere cep telefonu satış bedelinin yüzde 44.44'ü, bilgisayar cihazının ise yüzde 16.66'sı destek olarak verilecek.

hh.jpg

İlgili Haberler
Vergisiz telefon başvurusu nasıl yapılır? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek?
Vergisiz telefon başvurusu nasıl yapılır? Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek?
Resmi Gazete'de yayımlandı. Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar desteğini şartları belli oldu
Vergisiz cep telefonunda büyük hayal kırıklığı. Erdoğan söz vermişti
Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alacak öğrencilere müjde
Son Haberler
Galatasaray İtalya'dan İstanbul'a çağırdı Spor
Galatasaray İtalya'dan İstanbul'a çağırdı
Epstein'in fuhuş adasında çekilmiş yeni fotoğraflar ortaya çıktı Dünya
Epstein'in fuhuş adasında çekilmiş yeni fotoğraflar ortaya çıktı
Beckenbauer'in son fotoğrafı ortaya çıktı Spor
Beckenbauer'in son fotoğrafı ortaya çıktı
Rüyasında evinin altında altın gördü. 130 metre kazdığı kuyuda öldü Dünya
Rüyasında evinin altında altın gördü. 130 metre kazdığı kuyuda öldü
AKP’li Turgut Altınok’un ‘diploma’ tartışması. Berna Laçin 'Dikkatimi çekti' diyerek ortaya çıkardı Gündem
AKP’li Turgut Altınok’un ‘diploma’ tartışması. Berna Laçin 'Dikkatimi çekti' diyerek ortaya çıkardı
Serbest muhasebecilikte 2024 yılı ücret tarifesi belli oldu Ekonomi
Serbest muhasebecilikte 2024 yılı ücret tarifesi belli oldu
TPAO'ya 14 ilde 18 petrol arama ruhsatı Ekonomi
TPAO'ya 14 ilde 18 petrol arama ruhsatı