Verimsiz uyku nelere yol açar

İngiltere’de yapılan bir araştırmada, verimsiz uykunun göz tansiyonu hastalığı ile ilişkili olabileceği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

İdeal uyku süresinin 7 ila 9 saat olarak belirlendiği çalışma kapsamında denekler 10 yıl takip edildi. Elde edilen bulgulara göre 8 bin 690 kişide tedavi edilmediğinde körlüğe yol açabilecek göz tansiyonu tespit edildi.

Bilim insanları, İngiltere'deki 400 binden fazla kişinin verilerinin yer aldığı Biobank adlı biyomedikal veri tabanını kullanarak ortalama 57 yaşındaki deneklerin az uyku, uykuya dalamama ve gündüz uyku hali gibi uyku davranışlarını araştırdı BMJ Open dergisinde yayımlanan araştırmaya göre araştırmacılar, görme kaybı ile uyku arasındaki bağlantıyı inceleyen bir çalışmayı masaya yatırdı.

Çalışmada, sağlıklı bir uyku düzenine sahip insanlarla karşılaştırıldığında, horlama ve gündüz uyku haline sahip kişilerin göz tansiyonuna yakalanma riskinin yüzde 10 daha fazla olduğu tespit edildi. Uykusuzluk çekenler ve fazla ya da az uyku düzenine sahip kişilerin göz tansiyonu riskinin ise % 13 oranında arttığı belirlendi.