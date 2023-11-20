Bu şekilde uyuyanlar dikkat. Ölüme neden oluyor

Uzmanlar, uyku sırasında toplumda yaygın olarak yapılan bir yanlışı da dile getirdi. İşte ayrıntılar...

Uyku, insan vücudunun temel gereksinimlerinden biridir. Uzmanlar, yetişkin bir insanın günde ortalama 6-8 saat uyuması gerektiğini belirtiyor.

Ancak yapılan araştırmalar, uyku süresinin az ya da çok olmasının kalp krizi ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini gösteriyor.

Sağlıklı bir yaşam için gerekli olan uyku süresi, kişiden kişiye değişebiliyor. Genetik özellikler, yaş, mevsim ve meslek gibi faktörler uyku süresini etkileyebiliyor.

Ancak uzmanlar, yetişkin bir insanın günde ortalama 6-8 saat uyumasının ideal olduğunu söylüyor.

Bununla birlikte, birçok kişi uyku sırasında ayaklarını sıcak tutmak için çorap giymeyi tercih ediyor.

Ancak yapılan bir araştırma, çoraplarda dışkı bakterileri kadar çok bakteri bulunduğunu ortaya çıkardı. Bu bakteriler, tehlikeli hastalıklara neden olabiliyor.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ARAŞTIRMA!

Söz konusu araştırma MattressNextDay adlı bir firma tarafından gerçekleştirildi. Bu çalışmada, kirli çoraplarla uyumanın çarşaflarınızı ve vücudunuzu bakteri kirliliğine maruz bırakabileceği tespit edildi. Çalışma için, sabah 7’den akşam 11’e kadar aynı çorapları giyen farklı kişilerin çorapları alındı.

Bu kişiler, çorapları ayakkabıyla, spor yaparken ve günlük aktivitelerini sürdürürken giydiler.

SOLUNUM VE İDRAR YOLLARI ENFEKSİYONLARINA YOL AÇABİLİYOR

Çoraplar analiz edildiğinde, araştırmacılar çorapların yarısında hamamböcekleri ve dışkıda sıkça rastlanan aynı bakterilerin olduğunu gördüler. Bu bakteriler, Pseudomonas aeruginosa olarak adlandırılıyor ve solunum ve idrar yolları enfeksiyonlarına neden olabiliyor.

UZMANLAR UYARIYOR! BU KİŞİLER DAHA FAZLA RİSK ALTINDA

Dr. Deborah Lee, bu bakterilerin özellikle altta yatan sağlık problemleri olan kişiler için risk oluşturduğunu ifade etti.

Dr. Deborah Lee, “Pseudomonas enfeksiyonu, şeker hastalığı, kistik fibroz, yanık, kanser, organ nakli yapılanlar ve yeni doğan bebekler gibi bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için tehlikelidir. Bu hassas grupları korumak için pseudomonas seviyelerini düşük tutmalıyız.” dedi.

TEMİZLİĞE DİKKAT EDİN!

Pseudomonas, nemli ve ıslak bir ortamda yaşamayı sever. Bu nedenle yatağınız, pseudomonas, staphylococcus aureus ve E.coli gibi zararlı bakteriler için uygun bir ortam sunar. Dr. Lee şöyle devam etti:

“Gece sıcak yatakta terlersiniz. Bu da burasının patojenler için mükemmel bir yaşam alanı haline gelmesine neden olur. Yatakta çorap giymek istiyorsanız, temiz pijama ve temiz çorapla yatmanızı öneririm.”

Uzman, vücuda temas eden giysilerin her gün yıkanması gerektiğini hatırlattı.

UYKU KALİTENİZİ ARTIRIYOR

Dr. Lee, şunları da ekledi:

“Uykuya dalmanız için vücut ısınızın düşmesi gerekir. Elleri ve ayakları soğuk olan kişilerin uykuya dalması daha zor olur. Çorap giyerek ayaklarınızı ısıtır, kan dolaşımını artırır ve ısıyı vücuttan atmak için kan damarlarınız genişler. Genç erkekler üzerinde yapılan bir uyku araştırmasında, yatakta çorap giyenlerin 7,5 dakika daha çabuk uykuya daldıkları, 32 dakika daha fazla uyudukları ve geceleri 7,5 kat daha az uyandıkları belirlendi.”