Vicdansız anneye istenen ceza belli oldu. Yeni doğurduğu bebeği havluya sarıp çöpe atmıştı

Kayseri’de yeni doğan bebeğini havluya sarıp, çöp konteynerine attığı iddiası ile tutuklanan Fatma Taş (35) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KAYNAK: DHA
Vicdansız anneye istenen ceza belli oldu. Yeni doğurduğu bebeği havluya sarıp çöpe atmıştı

Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde 4 Temmuz'da saat 07.30 sıralarında konteynere çöp atmaya gidenler, havluya sarılmış bebek ile karşılaştı. Bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, yeni doğduğu tespit edilen bebeğin annesini bulmak için çalışma başlattı. 550 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen ekipler, Fatma Taş'ın 15 gün önce bir markete hamile olarak girdiğini, bebeğin konteynerde bulunmasından 1 gün sonra yine aynı markete gittiği ancak karnında şişlik olmadığı ve yanında bebek bulunmadığı tespit edildi. Bunun üzerine Taş, şüpheli olarak operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Taş, tutuklandı.

"BİR UMUT NEFES ALMASINI BEKLEDİM"

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Fatma Taş hakkında, 'alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Taş, iddianamede yer alan ifadesinde, "Kesinlikle bebeğimin sağ doğduğunu düşünmüyorum. Sabah 09.00'dan, akşam 20.00'ye kadar bir umut, bebeğimin nefes almasını bekledim. Hatta emzirebilmek için sütümün gelmesi amacıyla duş aldım. Bebeğime zarar verme gibi bir niyetim yoktu. Bebeği istemeseydim, hamilelik süreci başında aldırabilirdim. Aklımdan dahi geçmedi. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

bebegini-havluya-sarip-cope-atan-anneye-agirlastirilmis-muebbet-hapis-istemi-yenicag1.jpg

bebegini-havluya-sarip-cope-atan-anneye-agirlastirilmis-muebbet-hapis-istemi-yenicag2.jpg

bebegini-havluya-sarip-cope-atan-anneye-agirlastirilmis-muebbet-hapis-istemi-yenicag3.jpg

bebegini-havluya-sarip-cope-atan-anneye-agirlastirilmis-muebbet-hapis-istemi-yenicag5.jpg

İlgili Haberler
Ağladığı için bebeğini öldürdü: İfadesi ortaya çıktı
Esenyurt’ta bebeğini sokağa atan anne tutuklandı
Esenyurt’ta bebeğini sokağa atan anne tutuklandı
3 günlük bebeğini ölüme terk eden vicdansız anne: Ailemden korktum
Bebeğini emzirirken uyuyakaldı bebek boğuldu. Çocuğunun ölümüne sebep oldu
Öne Çıkanlar
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Son Haberler
KKM hesaplarından çıkış sürüyor Ekonomi
KKM hesaplarından çıkış sürüyor
Dünyada sayılı ülkede bulunan kablolar üretildi. Türk savunma sanayiinde yeni dönem Teknoloji
Dünyada sayılı ülkede bulunan kablolar üretildi. Türk savunma sanayiinde yeni dönem
770 istasyonu bulunan BP neden Türkiye'den çekildi. Ekonomi Yazarı Remzi Özdemir açıkladı Ekonomi
770 istasyonu bulunan BP neden Türkiye'den çekildi. Ekonomi Yazarı Remzi Özdemir açıkladı
Erdoğan Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları ziyaret etti Gündem
Erdoğan Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları ziyaret etti
İsrail’in Gazze’de yerleşim bölgelerine saldırıları sürüyor: 35 ölü Dünya
İsrail’in Gazze’de yerleşim bölgelerine saldırıları sürüyor: 35 ölü
Fenerbahçe'nin teptiği büyük fırsatı açıkladı. Fırat Doğu Faraç yazdı Spor
Fenerbahçe'nin teptiği büyük fırsatı açıkladı. Fırat Doğu Faraç yazdı
Akşener'in 2 aydır görüşmediği isimden bomba açıklamalar Gündem
Akşener'in 2 aydır görüşmediği isimden bomba açıklamalar