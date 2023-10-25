Bebeğini emzirirken uyuyakaldı bebek boğuldu. Çocuğunun ölümüne sebep oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Suriye uyruklu Gadır B., 28 günlük bebeği Ahmed Abdülhamid’i emzirirken uyuya kaldı. Nefes alamayan talihsiz bebek boğulurken, anne ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Bebeğini emzirirken uyuyakaldı bebek boğuldu. Çocuğunun ölümüne sebep oldu

Olay, akşam saatlerinde İslamhanaleri Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu Gadır B., 28 günlük bebeği Ahmed Abdülhamid’i emzirdiği sırada uyuya kaldı. Gadır B., uyandığında çocuğunun hareketsiz kaldığını fark etti. Telaşa kapılan kadın, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde talihsiz bebeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bebeğin cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan anne Gadır B., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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