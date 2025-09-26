Victor Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı? Galatasaray'dan açıklama

Victor Osimhen Liverpool maçında oynayacak mı? Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray'da Alanyaspor maçı kamp kadrosuna dahil edilen Victor Osimhen'in mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Sarı-kırmızılı camianın Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Liverpool maçında oynayıp, oynamayacağını merak ettiği yıldız oyuncu için kulüpten bir açıklama geldi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe, Ekol'e özel açıklamalar yaptı. Bahçetepe, Liverpool maçı ile ilgili konuşurken, Victor Osimhen ile ilgili de camiaya müjde verdi.

LIVERPOOL MAÇINA ÖZEL HAZIRLIK

Liverpool maçı için tribün liderleriyle toplantı yaptıklarını dile getiren Bahçetepe, "Taraftarlara bir sürpriz hazırlıyoruz. Koreografi olarak değil ama seyircinin daha motive olması, maç boyunca desteklemesi konusunda bir toplantı yaptık, ortamı nasıl daha ateşli hale getiririz diye. Biz taraftar olarak, stadyum olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnanıyorum futbol takımı da Okan Buruk'un liderliğinde tüm hazırlıklarını yapıyordur." dedi.

VICTOR OSIMHEN LIVERPOOL MAÇINDA OYNAYACAK

Victor Osimhen için de konuşan Bora Bahçetepe, "Çok şükür Victor Osimhen'in sağlığı yerinde. Sahadaki yerini alacak, formasını giyecek. Liverpool maçını kastediyorum, Alanyaspor maçını bilmiyorum. Biz her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. İnşallah hepsini kazanırız, hepimiz çok mutlu oluruz" diyerek sözlerine son noktayı koydu.

