Virajı alamadı istinat duvarından uçtu

Antakya ilçesi Günyazı Mahallesi’nde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre yabancı uyruklu N.S. yönetimindeki 31 AEN 423 plakalı Hyundai marka otomobil, virajı alamayınca 5 metrelik istinat duvarından aşağıya uçtu.

Duvardan aşağıya düşen otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra, ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Defne Hastanesi'ne sevk edildi.