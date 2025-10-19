İki ayrı dönemde Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira, geçen yılın aralık ayında başına geçtiği Wolves'i 19. sırada devralmış ve takımı 16. sıraya çıkartarak küme düşmekten kurtarmıştı. Bu performansının ardından 1 ay önce Wolves ile üç yıllık yeni sözleşme imzalayan Pereira için bu sezon ise işler tersine döndü.

8 MAÇTA DA GALİBİYET ALAMADI

Son olarak ligin yeni ekiplerinden Sunderland'e 2-0 yenilen Wolves, böylece ligin ilk 8 maçını galibiyetsiz tamamlamış oldu. İlk 8 maçın ardından ligde 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle yalnızca 2 puan alabilen Wolves ligin son sırasında yer alıyor.

