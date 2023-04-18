Vivo X90 Plus’ın çıkış tarihi sızdırıldı. Özellikleri de belli oldu

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Vivo tarafından tanıtılan Vivo X90 serisinin önümüzdeki haftalarda küresel pazar için çıkış yapması bekleniyor.

Vivo X90 Plus, ''V2141HA'' model numarası ile Haziran veya Temmuz aylarında Çin'de piyasaya sürülecek. X90 serisinin dördüncü üyesi olacak modelin küresel pazara adım atıp atmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Ayrıca sızıntı kaynağı, Vivo X90 Plus’ın bazı özelliklerine de açıklık getirdi. Buna göre amiral gemisi telefon, kaputun altında MediaTek Dimensty 9000 platformundan güç alacak. Daha önceki söylentiler ise Dimensity 9200 Plus’a işaret ediyordu. Ancak bu yonga setinin ailenin Pro modelinde kullanıldığını biliyoruz. Bu nedenle yeni tercihin şaşırtıcı olmadığını belirtelim

Ek olarak yeni telefonun, Vivo X90 serisinden alışık olduğumuz 120Hz yenileme hızı, 80W hızlı şarj desteği ve 12GB RAM ile vitrine çıkacağı söyleniyor. Vivo X90 Plus modelinin 730 dolardan başlayan fiyatlar ile tanıtılması bekleniyor.