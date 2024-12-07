Vizyonlarımızı tarihte gezdirirken

İdris-i Bitlisî’den Abdullah Öcalan’a Türk katliamları!

Mümtaz’er Türköne hoca Ankara vizyonunu yazdı.

Sn. Bahçeli’nin çıkışını çok benimsediğini yazdıklarında açıkça ortaya koyuyor. Hatta Sn. Bahçeli’ye çıkışı ile bir “Ankara vizyonu” kazandırdı(!)

Bu yazıdan bir bölüm; “Öcalan’ın akıbeti konusunda magazin boyutunu geçemeyen ilgiyi boş verin. 1514’tekine benzer, bu sefer mecazî anlamının ötesinde somut anlam kazanan “etle tırnak” evresine geçiyoruz. Devletin akıl hazinesi tarihidir. Elimizde İdris-i Bitlisî örneği var.

Kürtler, İdris-i Bitlisî’yi pek sevmezler. Bence yeniden okumalı ve yorumlamalılar. İdris-i Bitlisî Kürtlerin en büyük isimlerinden biri ve Öcalan şimdi, onunkine benzer bir rol üstlenecek.” dedi hoca.

O hâlde biz de okuyucuyu aydınlatmak isteriz; İdris-i Bitlisî örneği ne midir?

Okuyalım bakalım; Akkoyunlu Türk İmparatorluğu’nun başkenti Diyarbekir’de doğan İdris-i Bitlisî tüm eğitim hayatını saray hizmetinde geçirmiştir. Daha sonra Osmanlı Saray hizmetine girmiştir. Osmanlı sarayında beklediği ilgiyi görememiş, soluğu Memlük Türk Devleti sarayında almıştır.

II. Beyazıd’ın vefatı üzerine I. Selim’in tahta çıkması üzerine tekrar Osmanlı saray hizmetine girmiştir.

Çaldıran savaşında Osmanlı tarafında yer aldı. Savaşı Safevi Türk devleti kaybedince, Osmanlı Diyarbekir beylerbeyliğini kurarak İdris-i Bitlisî’yi Kazasker olarak görevlendirdi.

Doğuda ve Güneydoğuda bulunan Kürt aşiretlerini toparladı. Bir araya getirerek birleştirdi. Çaldıran, Fırat ve Dicle savaşlarında büyük bir Kızılbaş Türkmen katliamını gerçekleştirdi. Yapmış olduğu katliamı “Selimname” adlı eserinde sultana sunmuştur.

Tarihçi Erhan Afyoncu, ‘Sorularla Osmanlı İmparatorluğu’ isimli eserinde konuyu “Selimname” üzerinden şöyle izah etmiştir; Kürtleri, Kızılbaşlar ile savaşa teşvik ettiğini, onların da kılıç zoruna Anadolu'yu Kızılbaşlardan temizlemek için yemin ettiklerini ve bu arada 40 bin Kızılbaş Türkmen’in öldürüldüğünü yazmıştır.

40 bin Türkmen’i katledeni Kazasker yapan idareyle, 40 bin kişinin ölümünden sorumlu olan katili, ülke güvenliğinin çözümüne teklif eden idare aynı değil mi?..

Hoca açısından fark var sadece(!) tarihteki katillilerden bir eksiği olmayan, hatta oldukça fazlası olan katili dün Bodrum paşası yapacaktı. Bugün ise Kazasker İdris-i Bitlisî!

İlla katillere makam mevki verip ülkeyi rahatlatmak istiyorlar ise; bir de menkıbe uydurup “tövbesi kabul edildi, evliya makamına yükseldi” deyiversinler! Duası kabul olmayanların adresi oluverir(!) kim bilir?