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Zelenskiy 'Washington’dan iyi sonuçlarla dönüyoruz'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD’ye yaptığı ilk yurt dışı ziyaretinin ardından geldiği Polonya’da yaptığı açıklamada, "Washington’dan iyi sonuçlarla dönüyoruz" dedi.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 22:35
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Vladimir Zelenskiy ABD'den iyi sonuçlarla döndüklerini açıkladı

Zelenskiy 'Washington’dan iyi sonuçlarla dönüyoruz'
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İHA - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından ABD’ye düzenlediği ilk yurt dışı ziyaretinin dönüşünde Polonya’da Devlet Başkanı Andrzej Duda ile bir araya gelerek ikili ilişkiler dahil birçok konunun ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabından ABD ziyaretine ilişkin paylaşım yapan Zelenskiy, "Washington’dan iyi sonuçlarla dönüyoruz. Bu şeyler gerçekten çok yardımcı olacak. Ukrayna ve ABD’de ’Patriotlar’ dediğimizde, aynı şekilde devletin ve insanların korunması gerektiğini kastediyoruz. Bu sorun Ukrayna için çözüldü. Maddi destek de olacak. Ayrıca başka anlaşmalar da var ve daha sonra bunlardan bahsedeceğiz" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy’den Biden’a liderliğinden dolayı teşekkür

Konuşmasında ABD Başkanı Joe Biden’e teşekkür etmeyi de ihmal etmeyen Zelenskiy, "ABD Başkanı Biden’a, yardımı, uluslararası liderliği ve kazanma kararlılığından dolayı da teşekkür ediyorum. ABD Kongresi’ne, Temsilciler Meclisine, partilere, Ukrayna’yı destekleyen herkese ve en az bizler kadar zaferi isteyenlere minnettarım. Zafer olacak" dedi.

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