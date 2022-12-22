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  • ABD Kongresi Zelenskiy’nin sözleriyle buz kesti. Alkışlar bir anda kesildi, senatörler birbirlerine baktı

ABD Kongresi Zelenskiy’nin sözleriyle buz kesti. Alkışlar bir anda kesildi, senatörler birbirlerine baktı

ABD Kongresine seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, “Paranız bağış değil. Bu, küresel güvenlik ve demokrasiye yönelik yapılmış bir yatırımdır" diye konuştu.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 13:30
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ABD Kongresini Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin sözleriyle buz kesti. Alkışlar bir anda kesildi senatörler birbirlerine baktı

ABD Kongresi Zelenskiy’nin sözleriyle buz kesti. Alkışlar bir anda kesildi, senatörler birbirlerine baktı
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Washington ziyareti çerçevesinde ABD Kongresi’ne hitap etti. Zelenskiy, Cumhuriyetçilerin ve Demokratların bulunduğu ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin başkanlığında gerçekleştirilen oturumda uzun süre ayakta alkışlanarak karşılandı.

Konuşmasında gelecek yılın ABD ve Ukrayna için dönüm noktası olacağını belirten Zelenskiy, Ukrayna’nın cesaretine ve ABD’nin kararlılığına dikkat çekti. Zelenskiy, “Tüm zorluklara ve karamsarlığa rağmen Ukrayna düşmedi. Ukrayna yaşıyor ve direniyor” diye konuştu.
Zelenskiy, “Dünyanın zihninde Rusya’yı yendik. Korkumuz yok. Ukrayna’nın bu zaferi elde etmesi bize cesaret veriyor, ki bu tüm dünyaya da ilham veriyor” dedi. Savaş alanındaki mücadelenin devam ettiğini ve ABD’nin orada olanların merkezinde olduğunu söyleyen Zelenskiy, “Her şeyin bize, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı olduğunu biliyorum. Yine de çoğu şey dünyaya bağlı. Dünyada çok şey size bağlı. Rusya gerçekten isterse saldırganlığını durdurabilir. Ama siz zaferimizi hızlandırabilirsiniz” dedi.

"UKRAYNA ASLA TESLİM OLMAYACAK"
Zelenskiy, Washington’a gelmeden bir gün önce Donbass’taki cephe hattında yer alan Bakhmut kentini ziyaret ettiğini hatırlatarak, “Ruslar ellerindeki her şeyi Bakhmut’a ve diğer güzel şehirlerimize karşı kullanıyor. İşgalcilerin ağır silahlarda önemli bir avantajı var, cephanede avantajları var, bizim sahip olduğumuzdan çok daha fazla füzeleri ve uçakları var. Doğru ama bizim de savunma güçlerimiz ayakta” ifadelerini kullandı.

Zelenksiy, Ukrayna’nın mevzilerini koruduğunu ve asla teslim olmayacağını söyledi. Zelenskiy, "Geçen yıl Bakhmut’ta 70 bin kişi yaşıyordu. Şimdi çok az sivil kaldı. O toprağın her karışı kana bulanmış durumda. Donbass şiddetli çatışmalarda ve hatta göğüs göğüse çarpışmalarda birkaç kez el değiştirdi" dedi.
Ukraynalıların vahşete rağmen bu yıl Noel’i kutlayacaklarını belirten Zelenskiy, "Elektrik olmasa bile kendimize olan inancımızın ışığı sönmeyecek" dedi.

ABD VE UKRAYNALI ASKERLERİ BİRBİRİNE BENZETTİ
Ukraynalı askerleri 1944 yılındaki Bulge Muharebesi’nde Hitler’e karşı mücadele eden ABD birliklerine benzeten Zelenskiy, “Tıpkı 1944 Noel’inde saflarını koruyan ve Hitler’in güçlerine karşı savaşan cesur Amerikan askerleri gibi cesur Ukraynalı askerler de bu Noel’de Putin’in güçlerine aynısını yapıyor. Ukraynalılar savaşıyor ve ölüyor. ABD’nin yapabileceği şey onlara direnmeleri için silah sağlamaktır. Topçularımız var. Evet. Teşekkürler. Yeterli mi? Pek sayılmaz” şeklinde konuştu.

İRAN’I TERÖRLE SUÇLADI
Konuşmasında İran’ı da hedef alan Zelesnkiy, “Rusya bu soykırım politikasında kendine müttefik buldu, İran. Rusya’ya gönderilen yüzlerce ölümcül dronlar, kritik altyapımız için bir tehdit haline geldi. Böylece bir terörist diğerini bulmuş oldu. Onları şimdi durdurmazsak diğer müttefiklerinize saldırmaları an meselesi. Bunu yapmalıyız” dedi.

“PARANIZ BAĞIŞ DEĞİL. KÜRESEL GÜVENLİK VE DEMOKRASİYE YÖNELİK YAPILMIŞ BİR YATIRIM”
Zelenskyy, ABD’nin ülkesine sağladığı milyarlarca dolarlık askeri ve ekonomik yardımı Ukrayna’nın Rusya’ya karşı direnişinde “hayati” olarak nitelendirerek, daha fazla yardım talebinde bulundu. Zelenskiy, “Paranız bağış değil. Bu, küresel güvenlik ve demokrasiye yönelik yapılmış bir yatırımdır" şeklinde konuştu.
Zelenskiy, Rusya’ya yönelik yaptırımların güçlendirilmesi çağrısında bulunarak, ABD Başkanı Joe Biden’ın 10 maddelik barış planını desteklediğini kaydederek, bunun uygulanması gerektiğini belirtti.

"AYAKTAYIZ, SAVAŞIYORUZ VE KAZANACAĞIZ"
Zelenskiy ayrıca Kongre’ye, Ukrayna’daki cephe hattı Bakhmut’ta kendisine verilen ve üzerinde Ukrayna askerlerinin imzalarının bulunduğu Ukrayna bayrağını hediye etti. Zelenskiy, “Bu bayrak, bu savaştaki zaferimizin bir simgesidir. Ayaktayız, savaşıyoruz ve kazanacağız. Çünkü birleştik” şeklinde konuştu.
Zelenskiy, konuşmasını Ukrayna’nın "mutlak zafer" elde edeceğini söyleyerek sonlandırdı.

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METEPOSTA
22.12.2022 14:12
Kürdistan peşindeki ABD'nin Karadenize yerleşmemesi için Rusyanın Odessayı alması Türkiyenin çok lehine olur  
 
hacı ali
22.12.2022 13:52
komedynen kömiklige devam etmiş ukraynamı kaldıda zaferi taclandırıyorsun kullandı ve attılar seni cehennemin ortasına şimdi başkanlıkoynamaya devam et  
 
yerli milli
22.12.2022 13:37
Demokrasi amerikan in çok da umurunda.  
 
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