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  • Zelenskiy Erdoğan'a teşekkür etti. Görüşmede ele alınanları açıkladı

Zelenskiy Erdoğan'a teşekkür etti. Görüşmede ele alınanları açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin bir açıklama yaptı.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 21:16
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Zelenskiy Erdoğan'a teşekkür etti. Görüşmede ele alınanları açıkladı

Zelenskiy Erdoğan'a teşekkür etti. Görüşmede ele alınanları açıkladı
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı. Zelenski, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diyaloğumuz devam ediyor. Ukraynalı çocukları barındırdığınız ve şehirlerimize yüzlerce jeneratör sağladığınız için teşekkür ettim. Türkiye'nin Ukrayna'dan tahıl girişimine desteği kaydedildi. Ayrıca, tahıl koridoru için daha fazla çalışma ve koridorun olası genişlemesini de ele aldık."

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Vatandaş
11.12.2022 21:25
İdam gelirmi bilmirem naçizane sayın abimiz sizden ricamız AHLAKI AHLAKI AHLAKI geri getirirseniz daha isabetli olur deyirem  
 
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