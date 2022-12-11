Zelenskiy Erdoğan'a teşekkür etti. Görüşmede ele alınanları açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı. Zelenski, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diyaloğumuz devam ediyor. Ukraynalı çocukları barındırdığınız ve şehirlerimize yüzlerce jeneratör sağladığınız için teşekkür ettim. Türkiye'nin Ukrayna'dan tahıl girişimine desteği kaydedildi. Ayrıca, tahıl koridoru için daha fazla çalışma ve koridorun olası genişlemesini de ele aldık."